Ciudadanos pide la comparecencia de Zoido y De la Serna por el "caos" en la AP-6

Madrid, 7 ene (EFE).- El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados pedirá la comparecencia de los ministros de Fomento y de Interior, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido, para que den explicaciones por el "caos" en las carreteras a causa del temporal de nieve, en especial en la AP-6.

En un comunicado, el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha asegurado que su grupo registrará mañana esta petición con el objetivo de que ambos responsables expliquen por qué no se cortaron los accesos a esta autopista de peaje.

Para Gutiérrez "no se entiende que no se cerraran los accesos a la autopista AP-6 si no se ponían los métodos necesarios para evitar el caos".

Ciudadanos también preguntará si en algún momento estuvo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

"Es imprescindible que De la Serna y Zoido expliquen el caos producido durante veinte horas en las carreteras", ha señalado Gutiérrez después de que Tráfico haya reabierto la autopista AP-6 de forma provisional tras 18 horas de incidencias en esta vía, donde quedaron atrapados en sus coches miles de personas.

La AP-6 quedó despejada este mediodía y ya no queda ningún vehículo atascado después de la intervención durante toda la noche de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

