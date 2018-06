La voz de Édith Piaf revive en un monólogo sobre su vida

Piaf, Voz y Delirio es una historia musical que repasa la vida de la famosa cantante francesa Édith Piaf. Escrita por el autor Leonardo Padrón e interpretada por la actriz Mariaca Semprún, esta obra hace un exhaustivo recorrido por las canciones más conocidas de la artista que descubren la intensidad, el temperamento y el desgarro de una mujer marcada por el éxito y por la desgracia.

La vida de Édith Giovanna Gassion (1915-1963), su verdadero nombre, no fue tan aterciopelada como su voz. Hija de padres alcohólicos, se crió junto a su abuela, que regentaba un burdel. Sus comienzos artísticos fueron en el mundo circense para luego hacer carrera en el cabaret. Momento en que el empresario Louis Lepleé la bautizaría como La Môme Piaf (la niña gorrión), apodo que evolucionaría en Édith Piaf. Una artista internacional que conquistó el mundo por su paradigmática voz.

El texto original del autor de la obra toma las tablas del teatro para hacer un recorrido por los momentos clave de la vida de la cantante, como el fallecimiento de su gran amor en un accidente de tráfico o su adicción a la morfina. Y lo hace con la única voz de la actriz Mariaca Semprún, una escenografía sencilla pero versátil, música en directo y un grupo de actores mímicos que acompañan a la protagonista. La actriz consigue con su gran voz dar al público nacional la posibilidad de escuchar a Édith Piaf. Mariaca recuerda "que en su vida real, Piaf nunca cantó en España y, aunque sea a través de alguien, es una manera de disfrutar de ella".

La actriz, quien antes se atrevió con un monólogo musical sobre la cantante cubana La Lupe, ha contado que cuando empezó con su equipo a pensar en un nuevo proyecto musical y surgió la idea de Piaf, no estaba muy convencida de poder hacerlo, pues no sabía hablar francés y debía cantar en esa lengua canciones mundialmente conocidas como La vie en rose o Non, je ne regrette rien. "Tuve que aprenderme las canciones y lo que decían, pero de hecho sigo sin hablarlo. Lo que si hago es pronunciar muy bien", dice con humor.

No obstante, Semprún supo de Édith Piaf desde que tenía "uso de razón", aunque no recuerda quien la introdujo en su música. "Ella me estaba rondando", dice convencida de que valió la pena interpretar a una cantante que comenzó en las calles de París y terminó siendo una leyenda mundial.

Este musical tuvo su primera temporada en Caracas en 2016, posteriormente pasó a Miami, Orlando y México. Ahora llega al Teatro Fígaro de Madrid, donde estará hasta el 29 de julio.

Más recomendaciones

'I Salon du Connaisseur'

Hasta el 17 de junio

Expertos de arte antiguo y contemporáneo exponen sus piezas más valoradas en la Sala Alcolea de Madrid (calle Velázquez, 12). 13 galeristas, coleccionistas privados, eruditos, aprendices y curiosos se dan cita en un encuentro que pretende ser el punto de unión de los amantes de una cuidada selección de piezas artísticas, desde el siglo XV hasta nuestros días. Con horario ininterrumpido de 11 a 21:30 horas y entrada gratuita, el público tendrá la oportunidad de hablar con los galeristas y ahondar de la mano de los expertos en los detalles y curiosidades de las obras expuestas.

'Islandia'

Hasta el 1 de julio

El Teatro María Guerrero de Madrid presenta una de las mayores obras de Lluïsa Cunillé centrada en las entrañas de la crisis mundial y los estragos que han sacudido nuestro mundo de una forma tan real como conmovedora. Así, cuenta la historia de un islandés de 15 años obligado a viajar a Nueva York en busca de su madre por problemas económicos. El joven se convierte en un espectador de primera línea de un sistema que se tambalea, donde diferentes realidades le hacen partícipe de la inminente e irremediable ruina a la que se está conduciendo el mundo entero.

'Músicas en la antigüedad'

Hasta el 16 de septiembre

La música ha sido testimonio y razón de todo tipo de acontecimientos desde el comienzo del mundo. Por ello, desde CaixaForum Madrid realizan un recorrido musical, desde Irán a la Galia, con un conjunto excepcional de 373 piezas procedentes, en su mayor parte, de las colecciones del Musée du Louvre, y también de unas 20 instituciones internacionales como el Metropolitan Museum de Nueva York, los Musei Capitolini de Roma y el Museo Nacional de Atenas. Desde los sellos cilíndricos mesopotámicos hasta los relieves monumentales romanos, pasando por los papiros egipcios y los vasos griegos, podrán conocerse en la sede de la Fundación.

'La cocina de Picasso'

Hasta el 30 de septiembre

El Museo Picasso de Barcelona aborda una nueva perspectiva de manera exhaustiva de los primeros contactos que tuvo el maestro malagueño con la gastronomía. Cerca de 200 piezas, entre óleos, dibujos, grabados, esculturas y documentos audiovisuales, exhibidas en orden cronológico, permiten contemplar la presencia de la comida como una constante tanto en la obra plástica, como en los textos literarios de Picasso.

