Lo irremediable del amor en una audaz moraleja

Escena de ‘La Ternura’ en el Teatro de La Abadía. LUIS CASTILLA

Tras el unánime éxito cosechado la temporada pasada y una larga gira por España, La Ternura, una ingeniosa comedia romántica de Alfredo Sanzol salpicada de referencias shakesperianas, vuelve al Teatro de La Abadía de Madrid hasta el 8 de julio.

Cerca de 32.000 espectadores han disfrutado ya de esta producción de Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía, escrita y dirigida por el dramaturgo madrileño que se alzó con el XII Premio Valle-Inclán de Teatro con esta pieza.

El director, que una vez más se rodea de su equipo de confianza tanto en el reparto como en la escenografía y vestuario, plantea una comedia romántica de aventuras en la que intenta trasmitir la imposibilidad de protegerse de las garras del amor y del daño a veces ocasionado por este sentimiento. "Si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir. Ni siquiera los padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento de la vida, porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena", asevera Sanzol.

Una historia con 'garra'

La historia trata exactamente sobre esto. El nombre que reza la obra fue escogido por el director porque "sin ternura el amor no se ve. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra". Así, la obra cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas. Éstas, viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez finalizada la invasión. La reina, llamada Esmeralda, odia a los hombres ya que siempre ha estado sometida y condicionada por ellos, por lo que no quiere que sus princesas sufran el mismo destino. Por ello, decide viajar a una isla desierta –o eso creía ella– para no volver a ver nunca más a ningún hombre. Para su sorpresa, en aquel lugar vivía desde hacía 20 años un leñador con sus dos hijos, que huyeron a la isla perdida con el mismo ideal: no volver a ver una mujer en su vida. En este punto, para protegerse, la reina y sus hijas deciden vestirse de hombres para pasar desapercibidas, y es entonces cuando comienzan las aventuras, los líos, los cambios de identidad, los enamoramientos y las confusiones.

Así las cosas, la obra, además de humor y moraleja, alza la voz en favor del entendimiento de los dos sexos. "Tiene algo de parodia, quería reírme de aquellos que ven el mundo dividido por sexos, porque yo nunca he entendido esa división. No veo cuál puede ser la razón de esa separación que aboga por una visión unitaria y holística del ser humano", sentencia el director.

Más recomendaciones

'Dadá Ruso, 1914-1924'

Hasta el 22 de octubre

El Museo Reina Sofía inaugura una exposición dedicada al movimiento artístico del dadaísmo ruso entre los años 1914-1924. La muestra incluye cerca de 250 obras de destacados artistas rusos y abarca desde pinturas, collages, ilustraciones hasta publicaciones y películas. Así, toma como protagonista esta tendencia que va contra la razón y rompe los moldes de antiguas convenciones artísticas.

'Variaciones de Tintoretto'. Por Jorge R. Pombo

Hasta el 31 de septiembre

La galería de arte Artur Ramon Art conmemora el V centenario del nacimiento del pintor veneciano Tintoretto con la exposición Variaciones de Tintoretto, del pintor barcelonés Jorge R. Pombo. La muestra presenta una serie de trabajos del artista que son variaciones de la celebre pintura del pintor italiano del siglo XVI, como El milagro de San Marcos liberando al esclavo. En esta, tal y como detalla R. Pombo, no pinta santos ni esclavos, solo manchas de color en movimiento sin tener en cuenta de qué modo están alterando la imagen previa.

'Tres miradas para ampliar el mundo'

Hasta el 16 de septiembre

Museo ABC de Madrid y Edelvives presentan la obra de los autores franceses François Roca, Éric Puybaret y Justine Brax, en una muestra que recoge las tres voces contemporáneas de la ilustración francesa y sus respectivos universos creativos. Roca, el más conocido internacionalmente, presenta originales de sus obras más recientes Anya y Tigre Blanco y La hija del samurái, realizadas en óleo sobre papel. Del afamado Puybaret se muestran originales en acrílico sobre lienzo. Y por su parte, de Juntine Brax, la voz más joven con un estilo sólido, presentan collages que conviven con una pintura acrílica.

'Melani Smith. Farsa y artificio'

Hasta el 7 de octubre

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) presenta la exposición de Melani Smith. La artista nació en Reino Unido y pasó gran parte de su vida en México, por lo tanto, se percibe en su obra la influencia del contexto latinoamericano y la cultura eurocéntrica. Una muestra que recorre el trabajo de Smith desde principios de los 90 hasta hoy, y lejos de seguir una organización cronológica, se dispone según una serie de temas o motivos aparentemente simples que son recurrentes en su producción: Abstracción, Urbano, Color, Cuerpo, Arqueología, Naturaleza y Escala.

