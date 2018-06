¿Qué es eso del Crossfit y por qué te pone en forma en poco tiempo?

Crossfit es la palabra que te deberás grabar a fuego en tu mente si quieres conseguir unos músculos como los de Thor. Quizás conozcas esta disciplina deportiva por la cantidad de BOX (o gimnasios) que abren sus puertas constante mente a lo largo y ancho del país. O por ver cómo los cuerpos de los actores de 300 lograron alcanzar aquellas insospechadas cotas de masa muscular en tan poco tiempo.

¿Qué es el Crossfit?

Muchas voces aseguran que el Crossfit es un entrenamiento directamente heredado de los entrenos militares. Se trata de una rutina deportiva realizada a alta intensidad en la que los ejercicios funcionales son la clave. Equilibrio, fuerza, capacidad aeróbica, elasticidad, No hay nada que no se trabaje con esta actividad física.

Eso sí, para ser todo un Croosfitter tendrás que aprenderte el inmenso vocabulario (en inglés, of course) que manejan los adeptos a esta actividad. La marca Crossfit la inventó Greg Glassman, un exgimnasta que ya se ha hecho de oro gracias a su disciplina.

Lo más importante de este tipo de entrenamiento es combinar los ejercicios funcionales de alta intensidad, que obliguen a varios grupos musculares a trabajar a la vez. Pero, el Crossfit no sería nada sin el entrenamiento cardiovascular y la fase de recuperación.

Un buen entrenamiento de Crossfit o WOD (Workout Of The Day) debe de ser variado e intenso. Es decir, cada día se desarrolla un entreno diferente, que ponga en jaque a todos los músculos del cuerpo. El entrenamiento de fuerza es la clave para aumentar la masa muscular de forma exponencial, pero siempre ha de estar perfectamente combinado con una buena dieta, el calentamiento y el acondicionamiento.

Superar tu marca personal (en cuanto a número de repeticiones) es uno de los alicientes de esta actividad deportiva. Para ello, en el BOX se trabaja con la propia fuerza y el peso corporal del deportista, así como con elementos de lo más variopintos, como pesas rusas, cuerdas, cintas elásticas o enormes ruedas de camión.

Entre los ejercicios impronunciables más famosos de esta disciplina destacan los pull up, los squats, las push up, etc. Ten claro que si estás pensando en ponerte cachas practicando crossfit tendrás que hacerte con un diccionario de términos que te ayude a seguir la rutina del día.

Cada WOD tiene como objetivo que el deportista sea capaz de realizar el mayor número de repeticiones, aumentando paulatinamente la fuerza, en el menor tiempo posible. El trabajo es intenso pero los resultados son notables de forma muy rápida y eficaz.

Cada BOX puede planificar los WOD's en función de muchas variables. Obviamente, se tiene en cuenta el nivel de cada deportista. Lo que está claro es que las mejoras, tanto técnicas, como físicas, se notan muy rápidamente.

