Manuela Carmena, Felipe Gonzalez o Iñaki Gabilondo salen a subasta

Lo único en la vida que no se puede recuperar es el tiempo, por lo que su valor asciende a cifras inimaginables. La coleccionista de arte Oliva Arauna lo tiene claro, y ha creado una subasta del tiempo con la Fundación Instante y la casa de subastas Christie's, que participa de forma desinteresada. Un proyecto destinado a realizar una profunda reflexión sobre el tiempo y su legado.

El próximo 7 de junio diferentes personalidades de ámbito cultural, científico, empresarial y político, tanto nacionales como internacionales, ofrecerán 25 minutos de su tiempo con un precio de salida de 10.000 euros. La persona que adquiera el tiempo del donante recibirá un certificado firmado por la coleccionista de arte y la Fundación Instante. En este momento, el comprador tendrá la posibilidad de guardar el certificado o de activarlo para realizar la actividad escogida por el donante. Si lo activa, entregará el certificado al donante cerrando el círculo que inició la subasta. La mitad de lo recaudado se destinará a la organización sin ánimo de lucro elegida por el donante de tiempo y la otra mitad a la Fundación Instante. Además, a través de la web del proyecto se podrán realizar pujas online en concepto de reserva con un precio de salida de los donantes igual para todos.

Muy a menudo escuchamos que cuanto más ocupado estás, más cosas quieres hacer y mejor gestionas el tiempo. Cuanto más haces, más tienes, sería la fórmula. Esto fue lo que pensó Arauna cuando se embarcó en el proyecto, convencida de que "estamos muy obsesionados en acumular objetos cuando lo que más falta hace es el tiempo". Por ello, ha seleccionado para participar en la subasta a personas muy ocupadas -desde Felipe González y Manuela Carmena hasta Iñaki Gabilondo- para asegurarse que el tiempo que dediquen en esta actividad sea de suma importancia.

En este sentido, la lista de donantes confirmados está compuesta por el jefe del grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, el expresidente de la República de Colombia Belisario Betancur, el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el periodista Iñaki Gabilondo, el expresidente del Gobierno de España Felipe González, el artista Luis Gordillo, la escritora Almudena Grandes, el emprendedor Bernardo Hernández, el director de la Fundación Beyeler, Sam Keller, el investigador Francis Mojica, el director artístico de la Serpentine Galleries, Hans Ulrich Obrist, el artista Michelangelo Pistoletto, el exdirector de la Tate Modern Vicente Todolí, la chef Samantha Vallejo-Nágera y el artista Danh V-. Así, las organizaciones sin ánimo de lucro escogidas por los donantes de tiempo tienen presencia en diferentes áreas como la salud, la ciencia y la investigación, la infancia o acción social. Concretamente: Cosiendo el paro, Asociación Española contra el Cáncer, Proactiva Open Arms, Fondos de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, Fundación Emalaikat, Fundación Aladina, ACNUR, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ONLUS for the Project University of Ideas, Apadrina la ciencia, Federación Española de Enferemedades Raras, Fundación Rafael Pombo y Fundación Ochotumbao.

La puja se celebrará en el marco de una cena de gala en la sede de la Fundación madrileña a la que está previsto que asistan 200 comensales, servida por el catering de la conocida chef Samantha Vallejo-Nágera -más conocida como Samantha de España- y acompañada por la banda de la plaza de toros de Las Ventas. Todos los interesados podrán asistir con invitación o solicitando un cubierto (190 euros por persona o 2.200 euros la mesa de 10 personas).

