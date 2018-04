La nueva forma de hacer networking en Wall Street: ¿quién juega un Catan?

La última moda entre los ejecutivos de Wall Street es quedar para pasar una noche entre juegos de mesa modernos. Una nueva tendencia que ha captado a los hombres blancos de 30 y 40 años que están sustituyendo formas más tradicionales de ocio y networking empresarial como el golf o el pádel por noches jugando al Catan: "Estos tipos vienen de mover depósitos durante todo el día con traje y corbata", explica J.R. Tracy, un ejecutivo en finanzas que organiza noches de juegos para colegas.

El grupo liderado por Tracy se reúne en una sala de juegos en el barrio de Chelsea, en Manhattan. Tracy trabaja en finanzas, y la mayoría de sus compañeros jugadores son banqueros de cuarenta y tantos, abogados o ejecutivos de otros campos que comparten un nexo común: están altamente estresados y altamente remunerados. Las noches de juego, aunque el objetivo es ganar, destacan por un ambiente de camaradería entre cervezas donde los diferentes jugadores piensan en voz alta y discuten sobre las diferentes estrategias a seguir.

Tracy y su equipo no son ejecutivos raros porque cada vez más están surgiendo grupos de este tipo. "Solía ser raro, pensaba que tenía un extraño pasatiempo que no compartía con nadie", dice el financiero Jim Doughan, otro jugador habitual. Sin embargo, "ahora hay más gente que nunca. En la industria financiera ya no tienes que jugar al golf, puedes jugar", sentencia.

Un grupo demográfico al que no ha convencido está nueva moda es a las mujeres. "El hobby no está cerca de la paridad", dice Tracy sobre su club. "Pero hay dos mujeres que vienen al menos dos o tres veces al año". Mindy Kyrkos, una agente de viajes corporativa, es una de las mujeres que en ocasiones se anima con estos juegos y confiesa que la falta de paridad existe. "Muy a menudo soy la única mujer en la mesa", dice ella. "No es que las mujeres no disfruten del conflicto, pero no de ese tipo".

Networking en una partida de Catan

Este nuevo espacio de relación entre hombres de poder también se ha convertido en el ambiente perfecto para hacer networking o contratar a futuros grandes ejecutivos. No hay estadísticas formales sobre el número de dichos grupos, pero la tendencia es que algunas compañías han optado por incluir el juego en su proceso de contratación. Ya son habituales los reclutadores de talento de Susquehanna International Group (SIG) en universidades y colegios de Pensilvania para buscar empleados potenciales. Además, esta compañía también organiza veladas de juego regulares para los empleados para optimizar el clima de trabajo en los equipos.

El periodista británico Tristán Donovan explora a través de su libro autor It's All a Game la historia y el atractivo de los juegos de mesa en el mundo profesional. Y cuenta que en las noches de juegos se elimina la jerarquía habitual de la oficina y se fomenta la confianza entre los jugadores. "Usted está sentado en baquetas, en mesas pequeñas y todo se siente un poco más íntimo ", dice Donovan. Además, a diferencia del póquer, que se basa en fanfarronear y ocultar su verdadero yo, los juegos de mesa pueden actuar como pruebas de personalidad inadvertidas.

Los juegos de mesa en cifras

De acuerdo con NPD Group, las ventas de juegos de mesa en 2017 fueron de 1.100 millones, un 7% más que el año anterior. Travis Parker, quien administra Game Crafter LLC, un negocio de juegos personalizado, estima que más de 3.000 juegos se lanzan anualmente. Sus productores van desde grandes compañías como Hasbro a creadores individuales que usan plataformas de crowdfunding como Kickstarter.

De este conglomerado de juegos, el Catan –donde los jugadores intercambian productos para construir un imperio en una isla ficticia- es el rey de ventas. Lanzado en 1995, se han vendido más de 20 millones de copias de este juego en todo el mundo. Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, ha descrito al Catan como 'el juego de mesa de la iniciativa empresarial' y cree que los juegos de mesa en general son como un curso de MBA para niños.

Contenido patrocinado

Otras noticias