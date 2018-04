Relojes Karl Gerrit: cómo dejar una carrera en banca y emprender a los 22 años con 4.500 euros

Carlos Heredero es cofundador y CEO de la marca de relojes Karl Gerrit. Aunque estudió Ingeniería Industrial, su paso por la universidad estuvo marcado por la participación en concursos como el programa Akademia de Bankinter y el concurso de ideas Yuzz del Banco Santander. Una prometedora carrera en banca que no dudo en dejar para fundar con 22 años y 4.500 euros su propia marca de relojes. "No veas lo que me ha costado que mi familia entendiera que dejaba mi carrera en banca por hacer relojes", explica Carlos en esta entrevista a Evasión.

¿Cuándo se fundó esta marca? ¿Cómo se consiguió la financiación?

La idea de Karl Gerrit se gestó en abril de 2015 pero no se puso en marcha hasta septiembre de ese mismo año. Momento en que empezamos a trabajar en el concepto y en nuestros primeros diseños, que empezamos a comercializar el 21 de marzo de 2016.

La inversión necesaria para empezar vino de manos de los tres socios fundadores, amigos desde los cinco años. Pusimos Karl Gerrit en marcha con 4.500 euros que nos permitió fabricar nuestra primera edición (limitada), gracias a la cual conseguimos refinanciar todas las demás producciones.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda pública como emprendedor?¿Cómo es emprender en España?

Por desgracia, España no te lo pone muy fácil a la hora de emprender y más si eres joven. Aunque parece que estamos viviendo un cambio de época (¿o una época de cambios?), seguimos anclados a una economía bastante tradicional, donde todo lo que implique 'riesgo', 'miedo' o 'fracaso' se evita. Somos bastante conservadores y nos gusta la estabilidad. ¡No veas lo que me ha costado que mi familia entendiera que dejaba mi carrera en banca por hacer relojes! (risas).

Y en cuanto a la financiación, no hemos recurrido a financiación pública porque priorizamos antes otras herramientas que den al inversor un papel más directo en el desarrollo y crecimiento de la compañía.

¿Qué tal ha ido hasta ahora?

Aunque ahora nos encontremos en un momento de profesionalización de la marca, si tenemos en cuenta las condiciones en las que partimos y nuestra filosofía de aprender creciendo. Hoy somos lo que somos gracias a todo lo que hemos pasado, aunque no te niego si pudiera volver atrás no repetiría algunas cosas ¡pero de eso consta! En todo caso, nos va muy bien.

¿Dónde se pueden comprar sus relojes?

Actualmente vendemos a través de nuestra página web, pero en nuestro sector la tienda física aún supone una gran porción del pastel, así que estamos trabajando en una estrategia de distribución en tiendas físicas para acercar aún más la marca al cliente. El éxito de esta estrategia pasa por asociarnos con partners con experiencia en distribución, proceso en el que estamos actualmente inmersos.

¿Dónde fabrican los relojes? ¿Quién los diseña?

Esta pregunta es interesante. La calidad es vital para nosotros. Obviamente, si hablamos de relojes indirectamente lo asociamos a Suiza, donde ya tenemos una fábrica dispuesta a trabajar con nosotros.

Pero para llegar a este punto, preferimos empezar por Asia y Japón para entender este mundo desde dentro. Gracias a eso, poco a poco hemos ido mejorando las calidades de todos nuestros productos e incluso hemos localizado la fabricación de todas nuestras correas de cuero en un taller de Valencia -ya que tenemos buen cuero español, habrá que presumir de ello-. Y no, no tenemos precios prohibitivos, porque esa es nuestra filosofía.

Por el momento en el que nos encontramos, soy yo el encargado de todo el proceso de diseño, aunque no sea mi fuerte, pero mantenemos una comunicación constante con nuestros fabricantes para diseñar todos los relojes conjuntamente.

¿Qué materiales usan principalmente?

Por el momento, trabajamos únicamente con acero inoxidable por su resistencia a la corrosión, rayaduras, etc., y porque es un material que nos aporta un gran equilibrio precio-calidad para cumplir con las exigencias de nuestro target actual.

En cuanto a las correas, empleamos cuero ecológico (sin químicos ni disolventes y con tintes ecológicos), curtido en España y las hacemos a mano, una a una.

¿Son resistentes al agua?

Aunque tenemos pendiente fabricar un diver (reloj más enfocado en el sector náutico), ahora mismo estamos centrados en relojes de vestir, más versátiles, un concepto en el que el reloj se entiende más como un accesorio y donde no hay tanta exigencia técnica. Nuestros relojes resisten todas las condiciones del día a día, incluso mojaduras, pero, aunque sean estancos, no recomendamos sumergirlos.

¿Cuál es el público objetivo de la marca?

Un público joven (de mente), consciente e informado, saturado de productos de más baja calidad y sin ninguna personalidad. Personas entre 25 y 50 años que buscan artesanía, diseño y calidad. Nuestro objetivo es trasladar el concepto de slow fashion al mundo de los accesorios.

¿Quién le compra más: hombres o mujeres?

Aunque sí que es verdad que hay una relativa paridad, por un punto porcentual ganan las mujeres. En nuestro caso puede estar condicionado por un cambio en el diámetro de nuestra esfera enfocada al público femenino. En contraposición a lo que hacían el resto de marcas, nosotros redujimos su tamaño de 36mm a 33mm para aportar elegancia, discreción y permitir que la muñeca 'respire'.

La sencillez es la seña de estos relojes, ¿responde a una moda coyuntural o es la seña de identidad de la marca?

'La forma sigue a la función'. Esto era lo que decía el fundador de la escuela Bauhaus y creo que es algo que no debemos olvidar. El concepto de sencillez depende de a qué tipología de reloj se lo apliques, porque cada reloj es un mundo (y no solo por la cantidad de componentes que lo forman).

No es lo mismo un reloj deportivo que uno de vestir. Así que adaptamos nuestro concepto de sencillez a cada diseño que creamos, pero siempre tratamos de huir de la sobriedad y la saturación. Para nosotros no es una moda, es nuestra esencia. Lo clásico y sobrecargado se lo dejamos a otras marcas.

Puesto que la marca ha nacido como una necesidad del fundador de encontrar el reloj más adecuado, ¿han valorado la posibilidad de crear una plataforma donde el cliente pueda diseñar sus relojes?

En un principio se valoró la opción de que el propio cliente pudiera escoger entre esferas y correas y pudiera hacerse su propio reloj. Pero lo descartamos por dos motivos: muchas empresas ya lo hacían y no cuajaba con nuestra filosofía, que giraba en torno a darle al producto la importancia y el valor que se merece.

¿Alguna marca o multinacional se ha interesado en su producto?

(Risas) Ojalá, eso sería una muy buena señal. Pero hemos salido de la nada, de una idea, y aún queda mucho camino por recorrer. Creemos en el trabajo bien hecho y nunca hemos tenido prisa. Si has tocado las teclas correctas, todo acabará llegando.

