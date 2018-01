Las Kardashians y sus negocios de lujo: todo lo que tocan se convierte en oro

Son posiblemente las sies mujeres más famosas del planeta. Las Kardashian son el clan más rentable de la historia de la televisión y el showbusiness. Lideradas por su madre, Kris Jenner, estas cinco hermanas han sabido sacarle mucho partido a su fama, lo que hace que sus ingresos no paren de crecer año tras año.

El reality que las lanzó a la fama

Nadie podía imaginar que el reality protagonizado por estas seis mujeres, Keeping Up with the Kardashian, las iba a lanzar al estrellato de la forma en que lo hizo. Comenzó a emitirse en USA en 2007 y aún continúa vigente. De hecho, la madre, que actúa de manager del clan, ha firmado recientemente un contrato de renovación por cuatro temporadas por nada menos que 100 millones de dólares.

Desde entonces, las Kardashian se han convertido en las it girl del momento, cualquier producto que utilicen, ya sea maquillaje, perfume, moda o accesorios, se vende al segundo entre sus legiones de seguidores. Las marcas de lujo lo saben y por eso no dudan en ofrecerles contratos millonarios para promocionar sus productos.

K: su propia marca

Además de promocionar productos concretos de diseñadores y marcas exclusivas, las Kardashian cuentan con su propia marca "K". Con este nombre se pueden encontrar en el mercado perfumes, maquillaje, ropa y hasta libros.

Cada hermana cuenta con líneas específicas de productos porque tienen la gran ventaja de llegar a un público muy amplio, ya que cada una de ellas tiene seguidores de distintas edades.

Además, también ofrecen productos en conjunto, bajo el nombre del clan al completo como un juego para el móvil o una marca propia de moda y calzado.

Todos sacan tajada

Pero en la familia hay otros miembros que también resultan muy atrayentes para las marcas, el hijo pequeño de la familia y el ex marido de Kris y padre de las hermanas, Caitlyn Jenner.

Este último confesó ser transexual y culminó su cambio de sexo a los 65 años. Caitlyn, aprovechando su fama, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con MAC para poner a la venta un pintalabios con su nombre, cuyos beneficios serán para la comunidad transexual.

En el caso del hijo de la familia, ya cuenta con una marca propia de calcetines con su nombre y esto no ha hecho más que empezar.

