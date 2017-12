El cuadro más caro del mundo, en el Louvre Abu Dhabi

Christie's ha confirmado este fin de semana que el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi adquirió el 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci y que se exhibirá en el Louvre Abu Dhabi. Es la primera declaración de la casa de subastas sobre el comprador de esta obra, que se vendió por un récord de 450 millones de dólares.

Christie se negó a comentar sobre un informe en el Wall Street Journal del pasado viernes que decía que la pintura fue comprada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudi.

Por parte del Departamento de Cultura y Turismo, su presidente, Mohamed Al Mubarak, destacó: "Estamos encantados de mostrar Salvator Mundi, parte del rico legado de Leonardo da Vinci, en el Louvre Abu Dhabi. Esto está en línea con nuestra ambición de compartir este museo extraordinario con el mundo, y nuestra misión de inspirar a una nueva generación de líderes culturales y pensadores creativos para contribuir de cara a nuestra nación tolerante y de cambio rápido".

Manuel Rabaté, director del Louvre Abu Dhabi, también comentó que "la obra maestro de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, encaja a la perfección con la narrativa del Louvre Abu Dhabi, el primer museo universal en derribar las barreras entre las diferentes civilizaciones. Se mostrará junto a nuestra colección creciente, siendo un tesoro excepcional que sin lugar a dudas disfrutarán nuestros visitantes".

Pintada por uno de los artistas más grandes y prestigiosos de la historia, Salvator Mundi es una de las menos de 20 pinturas sobrevivientes conocidas del maestro renacentista italiano. Data del año 1500 aproximadamente, y es una obra al óleo en panel que muestra una figura de medio cuerpo de Cristo como Salvador del Mundo, que está frente al espectador, vestido con una toga de flores lapis y carmesí. La figura porta una esfera de cristal en su mano izquierda, al tiempo que alza la mano derecha como bendición.

El museo además se está preparando para abrir su muestra especial inaugural, From One Louvre to Another: Opening a Museum for Everyone, el 21 de diciembre de 2017 que traza la historia del musée du Louvre en París durante el Siglo XVIII. La muestra contará aproximadamente con 150 pinturas destacadas, esculturas, artes decorativas y otras piezas, principalmente de las colecciones del musée du Louvre, pero también del Château de Versailles.

El Louvre Abu Dhabi incluye 6.000 metros cuadrados de galerías y muestras, un Children's Museum para visitantes de entre 6 y 12 años, un centro de investigación, un restaurante, una boutique y un café. La parte más destacada de esta obra, diseñada por el arquitecto Jean Nouvel y liderada por la constructora española San José, es una cúpula de 180 metros construida con cerca de 8.000 estrellas de metal.

