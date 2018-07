Antonio Catena: "Hay que añadir valores a los equipos de esports, para que el fan pueda identificarse con el club"

Javier Calvo Madrid

El auge de los esports en España es un fenómeno muy reciente. Esto provoca que el sector presente una serie de debilidades, como la volatilidad de las estructuras o el amateurismo. Pero, poco a poco, están apareciendo equipos y organizaciones que están ayudando a acabar con estos problemas.

Uno de los equipos que están impulsando la profesionalización del sector es Team Heretics. Antonio Catena, CEO del club, nos cuenta cómo fueron los inicios del equipo, la evolución desde su fundación, su forma de trabajar y organizarse, la situación del sector o del fenómeno de Fortnite, entre otras cosas.

¿Cómo fue tu comienzo en el mundo de los esports?

Empecé hace unos once años, con 14, como jugador. Jugando con los amigos descubrí el Call of Duty. Se me daba bien, y empezamos a competir en online... Y ahí conocí el competitivo. Así pasaron los años, pero en aquel momento no se cobraba, y tuve que dejarlo.

Pero no quería perder la conexión con el mundo de los esports, así que empecé a trabajar con un club, Wizards, que por aquel entonces eran de lo mejor. Empecé desde abajo, con muchas ganas, y poco a poco fui subiendo, hasta convertirme en la mano derecha del CEO.

Después, nuestros caminos se separaron y empecé a valorar la posibilidad de crear mi propio club. Mientras tanto, seguí colaborando en diferentes clubes. Hasta que hace dos años por fin creamos Team Heretics.

¿No te asustó el salto? ¿Pasar de colaborar o trabajar en un club a convertirte en el fundador?

No tuve miedo en ningún momento porque conocía de primera mano todo el sector y me veía capacitado para gestionarlo. Quizá tenía más dudas con la materia empresarial, en lo relativo a fiscal, laboral, legal... pero ahí vas aprendiendo con experiencia, leyendo, preguntando dudas...

Tu familia, tus amigos, tu entorno más cercano... ¿entienden a qué te dedicas?

Les cuesta entender a qué me dedico. Les digo que me dedico a los videojuegos, que tengo un equipo que compite por el mundo, que es algo que siempre queda 'cool' decir... Pero igual se piensan que soy yo con otro colega, sin ser conscientes de que esto es una empresa con decenas de jugadores, diferentes departamentos, gente trabajando en ellos con diferentes responsabilidades... No sé si son conscientes de que solo en Marketing tenemos a seis personas trabajando.

¿A ellos no les preocupó que abandonases una carrera más tradicional para dedicarte a esto?

Los estudios los compatibilizaba con los esports. Además, no fue un salto al vacío. En Wizards gestionaba la parte comercial del club, ya que aunque era coordinador general, me gustaba mucho moverme y hacer distintas cosas, y me encargaba también de buscar marcas. Ahí entré en contacto con SteelSeries, a los que les gustó como trabajaba y me ofrecieron un contrato. Tras seis meses con ellos, entré en contacto con otra empresa del sector, Burn Controllers, la marca de mandos de consola, que me ofrecieron llevar su negocio en España, diseñando estrategia de marketing, comunicación, ventas... Como seguía sin cobrar de los esports, me pareció una buena opción para compatibilizarlo con mi labor en Wizards. Empecé a cobrar y a ganar bastante dinero, porque iba a porcentaje de ventas, y la empresa tuvo un importante boom en España. No dejé los estudios por nada, sino que ya tenía un trabajo. Además, siempre pensé que podía retomar los estudios más adelante.

Y de ahí, ¿cómo llegas al lanzamiento de Team Heretics?

Giants -uno de los equipos de esports de referencia en España- tenía dos equipos de Call of Duty, y se iba a deshacer de uno de ellos. Dicho equipo contactó conmigo, y los ofrecí competir con la marca de Burn, la empresa para la que trabajaba. Pero se dio la casualidad de que Jorge 'MrGoorgo' Orejero -youtuber con más de un millón de suscriptores- también quería lanzar un equipo de esports. Y los integrantes del equipo estaban divididos, ya que querían trabajar tanto con él como conmigo. Y ahí surgió la opción de aliarnos y lanzar nuestro propio equipo. Y así nació Heretics.

El otro socio fundador es Arnau Vidal. Un chaval muy joven, de solo 19 años, y muy válido. Lo conocí en mi paso por otros clubes. Y vi que era de lo mejor que podías encontrar. Tenía hambre, recorrido, ganas. Uno de los problemas es que él era, y es, muy joven, y a mucha gente le cuesta apostar por la gente tan joven. Les falta confianza para apostar por ellos. Él estuvo desde el principio con Goorgo y conmigo.

Dio la casualidad de que coincidimos todos con las mismas intenciones en el mismo tiempo, y ha salido perfecto. Tiene un futuro brillante, ojalá lo alcance en Team Heretics.

¿Cómo se organizaba el club en aquel momento? ¿Cómo ha evolucionado?

Al principio era todo de "colegueo". Éramos los tres socios (el propio Catena, Goorgo y Arnau Vidal) y dos amigos. Al final, lo gestionabas todo como podías, sin departamentos, sin visión de futuro... trabajando mucho, haciendo las cosas bien, pero pensando solo en el corto plazo.

Por suerte, desde el primer día contabamos con patrocinadores: GFuel y KontrolFreek. Eso nos permitía estar en beneficios desde el primer día, al tiempo que seguían llegando empresas interesadas en nuesto modelo de negocio para patrocinarnos.

Nuestro modelo no se basa solo en los triunfos del equipo y en crear una fanpage, ya que desde el principio creíamos que en España ese modelo no podía ser suficiente para devolver un retorno a la inversión de las marcas por sí mismo, por el tamaño de la audiencia. Por eso nosotros apostamos por utilizar a nuestros youtubers para dar esa promoción como marketing de influencia, y por formar a nuestros jugadores para que puedan desarrollar su marca personal. De esta forma, cuando una empresa llega interesada en un patrocinio, que sepa que no solo patrocinan a un equipo con miles de seguidores, el cual por ejemplo está entre los cinco clubes más seguidos en Instagram, sino que además cuenta con jugadores que a su vez tienen miles y miles a su vez. Vas a patrocinar no solo al equipo con más seguidores, sino además al que cuenta con jugadores que son estrellas. Por ejemplo, Methodz cuenta con más de 150.000 seguidores. Es un valor añadido que el resto de clubes no pueden dar.

Gracias a este modelo pudimos crecer muy rápido, y así empezar a fichar gente. Primero apostamos por fichar jugadores, para alcanzar la excelencia deportiva. Pero una vez logrado ese nivel, decidimos crecer invirtiendo en nuevos juegos, y después invertimos en 'staff'. Veíamos muy necesario crear contenido y mejorar la imagen del club. Queríamos gestionar la estrategia del club a largo plazo, tanto en comunicación, como en imagen, comercial... todo.

Esta apuesta nos ha permitido desarrollar un organigrama que cuenta con cuatro patas. El primer departamento es el Comercial, que cuenta con un director comercial, y un account manager. Además de una persona que gestiona y desarrolla el contenido que las marcas necesitan para dar servicio a marcas que no tiene que ver con Marketing.

Luego está el Deportivo, en el que Arnau Vidal, mi socio, ejerce de Esports Director. En este sentido hay que destacar que todos los directores son socios. Por debajo de Arnau están un psicólogo, además de los managers, entrenadores y jugadores de los distintos equipos.

En el departamento Financiero se encuentra una gestoría externa y una persona de administración interna (fiscal y laboral). Paralelamente como no es algo interno, tenemos el departamento Legal el cual nos da servicio Ejaso, firma reconocida como una de las primero 25 en España en facturación, unos cracks.

Y por último está el departamento de Marketing, el más amplio y el que yo lidero, de momento. En este departamento contamos con un director, manager, marketing assistant, social manager, community manager, diseñador... Y se podría incluir el Comunicación, donde entran los streamers y los youtubers TheGrefg y MrGoorgo.

Vamos a meter a alguien en unos meses a dirigir este departamento. No sería un nuevo socio, pero le daríamos stock options.

¿Trabajáis con stock options?

Team Heretics, junto con MADLions, somos los únicos equipos de España que ofrecemos stock options, al menos que yo sepa, ignoro si el resto trabaja con el mismo formato. A la gente del staff que consideramos que realmente vale, que ocupa posiciones muy elevadas, y que queremos que estén aquí toda la vida, les ofrecemos stock options para que se sientan parte de la empresa. Al futuro director de Marketing se lo daremos.

Además, las stock también nos sirven para buscar y atraer gente. Si un día queremos contratar a un COO por ejemplo, le podemos ofrecer parte de esta bolsa de acciones, de mayor o menor cantidad, pero gratuita como herramienta de atracción, además del salario y otras condiciones.

¿Tuvisteis clara esta forma de compensación desde el principio?

Al principio éramos un poco reticentes, porque daba la sensación de que cedías parte de tu empresa, pero al final entendimos que es peor tener un 100% de algo que vale un millón que tener el 90% de algo que vale por 10 gracias al aporte humano que tendrás como consecuencia.

¿Cómo es una jornada de trabajo en el staff de Team Heretics?

Somos muy flexibles y no exigimos estar las ocho horas en la oficina. No somos un restaurante que tengas que estar con la bandeja en la mano sirviendo. Trabajas en un ordenador, y puedes estar en la oficina o en tu casa, yo confío en mis chicos cuando están en casa, están trabajando de igual forma.

Esta forma de trabajar es una decisión personal. Hasta hace seis meses ni siquiera teníamos oficina, trabajábamos cada uno desde su casa. Eso sí, trabajar en oficina nos ha hecho mejorar muchísimo, sobre todo en los procesos. Pero hay que entender que es posible también trabajar desde casa. No es lo ideal a veces, pero compensa, porque sé que si un día te pido que hagas algo fuera del horario laboral, responderás positivamente.

En la oficina pasamos siete horas, y la otra la trabajamos desde casa. Y en esa hora puede que tengas algo que hacer, puede que trabajes dos horas, o puede que un día no tengas que hacer nada. Y creemos que en el mundo de los esports este forma de trabajar es la óptima. Porque, por ejemplo, una jornada de la SuperLiga Orange acaba a las once de la noche. Hay que dar libertad al trabajador para que si los domingos trabajas hasta esa hora otro día no vengas a la oficina, u otro no trabajes. Insisto, hay que ser flexible.

¿Y los jugadores cómo trabajan? ¿Cómo es su jornada laboral?

Nosotros no creemos en el formato de Gaming House por el momento. Lo valoramos como forma de creación de contenido, pero no para entrenar. Consideramos que la oficina es el modelo óptimo, también para los jugadores, en el que vivan separados y se junten para entrenar. ¡Yo no tengo al staff viviendo juntos, cocinando, yendo al mismo baño, limpiando...! Queremos una oficina también para los jugadores, con un horario mínimo, y donde puedan echar más horas si quieren entrenar más, o desde su casa.

Pero aún no nos hemos puesto a desarrollar este modelo. Trabajan desde casa. Tienen un entrenador y un manager que gestiona su entrenamiento. Pero además creemos en ellos y en que van a entrenar lo suficiente. Partimos de la base de que ellos son los primeros que quieren ganar, que quieren mejorar para superar a los rivales, más allá de tener al entrenador encima de ellos. Esa ambición es la que les lleva a entrenar para superar al resto. Si no tienen esa ambición, da igual que estén entrenando ocho horas o más, no serán jugadores de Team Heretics.

¿Qué tipo de contrato tienen los jugadores? ¿Crees que tienen un salario digno?

Los jugadores tienen contrato laboral. En el sector de los esports antes se veían contratos más raros, pero eso ya casi ha desaparecido del todo. Si tienen ingresos paralelos, de patrocinadores personales, ingresos por YouTube... está la figura de autónomo.

En cuanto al sueldo, hay una parte subjetiva en la valoración de si es digno, normalmente se supera la franja de los 1.000 euros. Habrá quién piense que eso es un sueldo digno y habrá quién no. Pero hay que tener en cuenta que están haciendo algo que les gusta, que cobran por ello, que es un sector en crecimiento, y que hace dos años ni siquiera se cobraba, para ponerlo en perspectiva, estamos mejorando.

En este sentido, entendemos que estamos en un camino de crecimiento, y que el día de mañana ganarán más. Que llegará un momento que los sueldos alcancen los 3.000 o los 4.000 euros al mes, pero hasta que esto sea viable, siguen teniendo un sueldo que entiendo es digno.

También hay que tener en cuenta que los jugadores tienen carreras muy cortas, que a los 26 años puede que tengan que retirarse, sobre todo por la pérdida de ciertas aptitudes, como los reflejos. Nosotros, al trabajar con ellos en la creación de contenidos, y al intentar convertirlos en estrellas, les permitimos convertirles en figuras, en youtubers, en streamers. Se trata de un valor que en otros equipos no les dan. Y ellos lo saben y lo tienen en cuenta. Si tienen un canal de 100.000 o 200.000 suscriptores, saben que cuando se retiren pueden ganarse la vida con ello.

¿Les obligáis a trabajar este aspecto? ¿O parte de ellos?

Ellos tienen a su disposición al equipo de marketing y a su director deportivo para pedirnos ayuda para desarrollar su imagen. Les grabamos vídeos con nuestros influencers, TheGrefg y Goorgo, jugando y difundiendo sus redes sociales y sus canales. Y también les enseñamos a hacer contenido más orgánico, a través del canal de Team Heretics, que es el octavo más seguido del mundo. Además, les damos pautas y consejos para que descubran qué contenido es el que mejor funciona, les enseñamos a grabar los vídeos, etc.

Pero nosotros no obligamos a nadie. Les tendemos la mano para ayudarles, pero si no quieren, les dejamos que se centren en el ámbito deportivo.

¿En qué momento el equipo empieza a despuntar como organización?

La clave, en nuestro caso, fue la entrada de San Miguel, una marca no endémica, como patrocinador. A nivel económico supuso mucho, además ellos nos apoyan no sólo de manera económica si no como empresa que se preocupa del día a día, tanto es así que hace poco nos invitaron a todo el club a pasar unos días en Málaga con ellos, dándonos la posibilidad de realizar actividades enfocadas al team building.

Pero no quiero que parezca que Team Heretics logra sus patrocinadores porque tiene youtubers con millones de seguidores. Tenemos un staff que trabaja muy bien, y que no solo logra atraer a las marcas, sino que también les da un buen servicio, que es clave para lograr renovar los contratos de patrocinio.

En los últimos meses muchas marcas se han lanzado al mundo de los esports. ¿Crees que hay espacio suficiente para todas? ¿O puede haber cierta burbuja en esta industria?

Más allá de las cifras económicas y los acuerdos que firme cada marca, que estén dispuestos a patrocinar a un equipo, a poner su nombre y su logo, se exponen a una buena o mala promoción en un mercado que desconocen. Tienen que estar seguros para querer dar el paso. Y definitivamente lo han dado.

"Me comparo con equipos de primera división de fútbol, de los que pueden estar en la parte baja de la tabla... y en redes sociales no mueven nada comparado con la mayoría de nosotros"

Creo que el sector está preparado para recibir a todas esas marcas. Sobre todo porque me comparo con equipos de primera división de fútbol, de los que pueden estar en la parte baja de la tabla... y en redes sociales no mueven nada comparado con la mayoría de nosotros. Si nos comparamos con el retorno que les podemos ofrecer a las marcas en ese sentido, la diferencia es brutal.

Si las marcas quieren posicionarse en un deporte que en el futuro va a ser muy importante, cuanto antes entren mayor posicionamiento recibirán.

Además, ahora mismo estamos en un buen momento. Hace tres años todo era mucho más amateur, y mucho más volatil. Pero ahora ya sabes que los equipos en su mayoría no desapareceremos. Ahora sí se puede trabajar a largo plazo.

El sector está mucho más preparado y profesionalizado. Y no se puede olvidar la influencia de la llegada de la LVP en este sentido hace siete años, quienes han provocado todo este avance en la industria.

Además, la presencia de marcas, como puede ser San Miguel, Puleva, KFC, Málaga... facilita acercarse a otras empresas, y que vean que no dan un salto al vacío, sino que ya hay muchas e importantes que han dado el paso. Insisto, estamos en un buen momento para que las marcas entren.

¿Qué más hace falta en el sector de los esports para dar el siguiente paso y consolidarse aún más?

Ahora hace falta añadir valores a los equipos, para que el fan pueda asociarse e identificarse a la marca del club. Tiene que hacerse sí o sí. Nos faltan muchos pasos por dar, pero en ese proceso estamos mejorando. Una de las cosas que hay que mejorar es la creación de contenidos; aunque sea a costa de destinar menos dinero al departamento deportivo.

Si destinas todo el dinero a deportivo, los fans te van a apoyar mientras ganes, pero, ¿qué pasa cuando no lo hagas? Hay que destinar un presupuesto a marketing para que los fans sean de Heretics por una serie de valores, no solo porque esté ganando.

"Nosotros dejamos de dedicar tanto dinero a deportivo y lo invertimos en staff, en contenido, a marketing, a diseño..."

Nosotros dejamos de dedicar tanto dinero a deportivo y lo invertimos en staff, en contenido, a marketing, a diseño... para estar mucho más presentes en las redes sociales y en el día a día del fan, para que pueda ver la actividad de Heretics, le guste la imagen, se vea reflejado... se vuelque en ella.

También hace falta crear estrategias a largo plazo, sobre todo en comunicación.

Y luego está el tema de la vaiven de los jugadores. Desde el primer día, tuvimos claro que no se podía seguir con el modelo de contratos de seis meses con los jugadores. Desde el primer día apostamos por contratos de hasta tres años. El fan tiene que saber que un jugador está aquí, y que no va a estar en meses en otro equipo. Que el fan no se pierda. Fuimos 'herejes' en este cambio de concepto, a día de hoy ya es más habitual, pero se sigue dando por desgracia los contratos cortoplacistas.

Al principio los jugadores no entendían la razón. Tuvimos que explicarles que si queríamos trabajar con ellos, convertirlas en figuras, trabajar su imagen... no podíamos hacerlo solo en seis meses, necesitabamos trabajar a largo plazo. Y, además, cuando te convierta en una estrella, no quiero que se vaya gratis a otro equipo. Si te quieren dentro de un año, que paguen por ti tanto como para compensar la inversión que voy a hacer en el jugador, nuestras cláusulas son elevadas por ello.

Además, también enseñamos a los jugadores a comportarse, porque son figuras públicas, con muchos seguidores, y que representan al club y a las marcas que nos patrocinan. Tenemos un libro de conducta, y mantenemos charlas constantemente con ellos para que lo entiendan.

Hay otro punto clave en vuestro desarrollo, que es la llegada a Campus Madrid de Google. ¿Qué supuso para vosotros?

En Google Campus hemos aprendido a trabajar. El trabajo desde casa dificulta el control, el seguimiento, las reuniones... es todo muy amateur en ese sentido. Estar aquí nos permite hacer reuniones semanales de seguimiento, de estrategia, reuniones mensuales de redes sociales... Nos ha hecho crecer muchísimo en procesos. Éstos en casa son mucho más complicados.

Puedes tener un margen de un día a la semana, de unas horas, para trabajar desde casa, pero todos los días no puedes. Lo hemos notado en las redes sociales, en la creación de contenido, en el diseño de imágenes... A nivel de calidad hemos crecido muchísimo, hemos dado un salto cualitativo. A nivel de cantidad no tanto, pero a nivel de calidad... realmente sí y creo que se nota.

Por trabajar un día desde casa, no pasa nada. Pero de forma habitual hay que trabajar en la oficina. Las reuniones hay que tenerlas, en persona, con una pizarra... cara a cara. Desde casa no es lo mismo.

Y además también ha sido importante para el networking, de aquí nació nuestro patrocinio con Bnext.

La última moda en el mundo de los esports es Fortnite. ¿Crees que va a ser un auténtico esport?

Fortnite va a ser un esport de verdad. Por la adicción que te provoca el juego, por la masa de espectadores que tiene, y por el sistema de competitivo que tienen. Y si no funciona, lo van a arreglar. Porque han metido 100 millones de premio. Y si metes ese dinero es porque te lo vas a tomar en serio. Va a tener un competitivo interesante. Guste o no, Fortnite está para quedarse. Si metes 100 millones y no te ve nadie, está llamado a morir. Pero lo importante es la gente que lo ve. Es el juego más visto.

Más que un sistema competitivo, lo importante es que a la gente le guste. Puede ser no ser óptimo competitivamente hablando, pero si se puede jugar, se puede competir y la gente lo ve, eres un esport. Para mi el pilar número uno es que tenga gente que lo ve, y el número dos que sea competitivo.

¿Crees que el éxito de Fortnite puede afectar a otros juegos?

En un club, tú no puedes estar en todo. Tienes un presupuesto limitado, y tienes que destinar partidas por juego. El director deportivo tiene que decidir cuánto se da a cada juego. Igual tienes que decidir que el juego que menos se ve tienes que prescindir de él, porque tienes que estar en Fortnite. Y por el peso de Fortnite, incluso puede significar que tengas que descartar dos juegos. Eso puede acarrear que ciertos títulos vayan desapareciendo.

Es una amenaza para algunos juegos. Al final la gente, como espectador, no puedes estar viéndo todos ellos. Si coges interés en Fortnite, a la larga, pierdes interés en otros juegos. Y además tienes horas limitadas para dedicar a verlos, y tienes que elegir uno.

¿Y crees que los jugadores son conscientes de esta situación? ¿Están preocupados?

Me imagino que a los jugadores esto les preocupa. Saben que si el juego que sale funciona, y ven cómo los clubes invierten en él, los streaming los ve cada vez más gente... Pues entiendo que les preocupe.

¿Cómo decidís vosotros entrar en un nuevo esport?

Decidimos entrar en un nuevo título en base a varios factores, pero a grandes rasgos sin entrar mucho en detalle, si es un juego popular y seguido con un formato competitivo apto, nosotros queremos estar ahí, y además los primeros como herejes que somos. En Fortnite hemos sido los primeros, en Clash Royale segundos.

Además, contamos con la ayuda de los youtubers quienes nos indican qué títulos pueden o no ser interesantes para que el director deportivo valore.