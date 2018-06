Team Queso da el salto al PC con la creación de su propio equipo de Fortnite

Fortnite, el videojuego de moda, empieza a hacerse con un hueco relevante en el universo de los esports. Además de cosechar las mayores audiencias online en este momento, cada vez son más los equipos profesionales que dejan atrás sus prejuicios iniciales y se suman a este juego. El último es Team Queso, equipo especializado hasta ahora en el 'mobile', y que acaba de anunciar el lanzamiento de su propia escuadra de Fortnite.

"Para nosotros este movimiento tiene doble importancia", explica Álvaro González, más conocido como Alvaro845, CEO de Team Queso y popular youtuber. "Es importante porque supone entrar en el juego de moda en todo el mundo, lo que se suma a las habituales exigencias de calidad que nos marcamos, ya que queremos, como siempre ser uno de los mejores de Europa; pero además supone dar el salto y abandonar la zona de confort que suponía el entorno 'mobile', adentrándonos de lleno en los juegos de PC", asegura. Y es que, si bien Fortnite cuenta con versiones para plataforma móvil, parece complicado que su faceta competitiva se relaciones con esta alternativa.

¿Es la puerta de entrada a otros juegos de PC? Álvaro asegura que esa puerta nunca ha estado cerrada. "Siempre nos planteamos entrar en muchos juegos, ya sea de PC, de consola o de móvil, aunque siempre con el foco puesto en este último, donde consideramos que somos líderes mundiales". "Pero queremos diversificar y abrirnos a otras plataformas. Y Fortnite es una buena oportunidad para ello", asegura.

Integrantes del equipo

La plantilla estará integrada en un principio por cinco jugadores, encargados de defender los colores de Team Queso en todas las competiciones que están por llegar: Ignacio 'Clynt' Navarro, capitán del equipo, Julio 'Naranj1t0' Cortés, Ramón 'Prisi0n3r0' Mateu, Álex 'Equinocsis' Andrango y Joseba 'Colla' Collado, que será suplente. Esta nueva 'squad' debutará el próximo fin de semana en Gamergy, el evento de esports más importante de España, en el que se celebra un Gran Open de Fortnite.

"Hemos contratado una squad que a nivel español creemos que va a ser una de las más competitivas, y que va a poder plantar cara en campeonatos europeos", defiende Alvaro845.

Fortnite como esport

En la industria de los esports siempre ha habido polémica sobre si Fortnite era un auténtico esport. "Puede llegar a serlo", asegura Álvaro. "Los requisitos fundamentales para que un juego sea considerado esport es que sea agradable de ver, y todo el mundo está consumiendo y viendo contenido de Fortnite; tiene que haber cierta competición, y no se me ocurre nada más competitivo que tener a cien personas en una isla que se van matando unos a otros hasta que solo queda uno; y luego, tiene que tener una audiencia. Y en el caso de Fortnite reune estos tres requisitos", concluye.

Los retos a superar por Epic Games, creadora del juego, tienen más que ver con la parte técnica o con la producción. "Las dificultades de Fortnite vienen precisamente por su singuralidades, por el hecho de que estén cien personas compitiendo, son cien cosas pasando al mismo tiempo, y es muy difícil hacer una producción que permita al espectador conocer todos los detalles de lo que está pasando en la partida", explica el CEO de Team Queso.

Entre las posibles soluciones, plantea la posibilidad de buscar un formato en diferido, en el que el equipo de producción pueda realizar un producto ya editado que permita al espectador no perderse nada de la acción. "Hay que avanzar en esto, pero es justo lo que está haciendo Epic Games con los torneos que está organizando, como el de El Rubius de esta fin de semana en Gamergy. Está activando la comunidad que pueda estar interesada en el competitivo", concluye.

Sobre la posibilidad de que el juego pueda ser una amenaza para el resto de los esports, Álvaro asegura que no cree que los juegos "canibalicen". "Fortnite puede canibalizar a PUBG, pero en lo relativo al resto de los esports, cada uno tiene sus singularidades y sus cosas bonitas. Hay gente a la que no le gusta Fortnite y le gustan otros juegos, o gente a la que le gusta jugar a Fortnite pero no verlo", afirma.

Participación en Gamergy

Además, Alvaro845 será uno de los protagonistas de la partida de Fortnite organizada por el Rubius en el marco de la próxima Gamergy, y que aspira a lograr un nuevo récord de audiencia online. Con sus más de cuatro millones de seguidores en YouTube, 865.000 seguidores en Twitter y casi 60.000 en Mixer, es uno de los participantes más seguidos.

Su objetivo en la partida es simple: "No morir el primero". "No he tenido mucho tiempo para jugar y practicar, pero algo he mejorado respecto a la anterior partida", asegura Álvaro. "Empecé a jugar a Fortnite en febrero, no he jugado tampoco mucho, y es el primer 'shooter' que practico. Comparado con otros compañeros que tienen este tipo de juegos como principal fuente de contenido, estoy en clara desventaja, así que yo, con no morir el primero, y si consigo matar a alguien, ya sería un auténtico éxito".

El favorito también lo tiene claro. Como el resto de entrevistados por elEconomista.es, señala a Lolito. "Es uno de los que más horas le está metiendo a Fornite", justifica.

Sobre la posibilidad de superar la audiencia del anterior torneo, Alvaro845 cree que es posible, siempre que todos los participantes emitan en directo. "El alcance va a ser muy mayor, se ha hecho gran promoción... y además cuenta con el aliciente de que sea un torneo presencial".

Patrocinio de Cabreiroá

Durante el torneo, que se celebrará el próximo viernes a las 16.00, tanto Alvaro845 como su compañero Marco 'WithZack' Fernández, Business Development de Team Queso y youtuber, jugarán con una camiseta de Cabreiroá, la marca de agua propiedad de Hijos de Rivera, que en su plan de transformación digital se introduce en el mundo de los esports como patrocinador, con el objetivo de llegar a nuevos públicos.

Cabreiroá, que ya patrocina a la Selección Española de fútbol, aterriza en los esports adentrándose así en un innovador territorio de patrocinios para una empresa de bebidas con el que alcanza a millones de personas en todo el mundo, según explica la empresa en un comunicado.

No solo patrocinarán a los dos youtubers, sino que además se convierte en el nuevo "agua oficial" de las dos mayores competiciones en castellano del sector de los esports: la LVP y la ESL.

"Apostamos por la generación de un canal propio de contenido eSport que cubre necesidades existentes en la comunidad y nos acercamiento a youtubers de referencia como TheAlvaro845 y Wizack de forma que nos integramos plenamente en estas herramientas de comunicación que demanda el cliente, esto supone un antes y un después en como las marcas entienden el mundo de los esport", explica JJ Delgado, CDO de Hijos de Rivera.