Isaac Corrales, sobre Fortnite: "No va a superar la audiencia del anterior torneo, el viernes es mal día para el 'streaming'"

Javier Calvo Madrid

Isaac Corrales es guionista y humorista, y uno de los participantes en el YT Battle Royale, la competición de Fortnite impulsada por El Rubius, que en marzo se jugó online batiendo todos los récord de audiencia, y que ahora se traslada a Gamergy, la feria de esports más importante de España.

YouTube, Orange, Red Bull, El Corte Inglés, Intel y Chollómetro son los patrocinadores principales de una competición revolucionaria que se jugará en Gamergy y que organizan Liga de Videojuegos Profesional (Grupo MEDIAPRO) e IFEMA Feria de Madrid gracias al apoyo de Epic Games.

Corrales cuenta con casi 30.000 suscriptores en YouTube y más de 60.000 en Twitter. Habla con elEconomista.es sobre su participación en el evento, sus objetivos y lo que espera de la partida.

Y el viernes estaré en el torneo presencial de Fortnite ???????????????? https://t.co/4rWZJzHTk6 — Isaac Corrales (@isaacfcorrales) 17 de junio de 2018

¿Eres jugador habitual de Fortnite?

Sí que juego, pero no soy muy bueno (Risas).

¿Qué te parece el fenónemo de Fortnite? ¿Cómo te lo explicas?

Ha arrastrado a todo tipo de público, de todas las edades. ¡Hay gente que se está comprando la Play Station por esto! Es un fenómeno brutal. Fortnite ha sabido escuchar a los jugadores, corregir los fallos que había...

¿Qué objetivos te marcas para la partida?

No hacer el ridículo (Risas). Hay gente muy buena, pero hay otra que espero que no esté a tanto nivel como Broncano o Salvador Raya... Espero caer en un sitio en el que no haya mucha gente para intentar coger armas y poder aguantar un poco la partida.

Decías en Twitter que el objetivo era superar a Salvador Raya. ¿Se picará?

Qué va, no se pica por esas cosas. La otra vez que jugamos el torneo estaba en mi equipo y vi como se lo tragaba la tormenta, como no sabía abrir puertas... esperemos que haya mejorado un poco.

¿Quién crees que es el favorito?

Sin duda, Lolito. De los que van a participar, es el mejor jugador. Otro buenísimo es 'TheGrefg'. 'Eddisplay' también va estar ahí, juega muchísimo; era uno de los 'gamers' más potentes, aunque dejó de subir vídeos con asiduidad.

¿Se superará la cifra de espectadores de la anterior partida organizada por ElRubius?

Yo creo que no. Es un viernes, que siempre es un mal día para 'streamear' y para subir vídeo, la anterior fue domingo, que siempre hay más gente... Además, había más expectación.

¿Vas a emitir la partida desde tu canal?

No, en principio no. Porque tampoco soy 'streamer', y para que me vean cuatro personas cuando la gente va a estar centrada en los canales de El Rubius, Mangel, Wismichu... va a ser un poco caótico.