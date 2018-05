Nuevos pasos de Fortnite hacia los esports: mejora las repeticiones para facilitar el seguimiento de las partidas

Los desarrolladores de Fortnite siguen trabajando para transformar su popular videojuego en un auténtico esport. Tras anunciar la semana pasada una inversión de 100 millones en premios para impulsar el modo competitivo, ahora trabaja para solucionar uno de los grandes problemas para los espectadores: el complicado seguimiento de las partidas.

Pese al éxito de audiencia de Fortnite, los espectadores denunciaban que era imposible ver todo lo que ocurre durante una partida en la que participan un centenar de jugadores. Para tratar de solucionar esta dificultad, el equipo de desarrollo ha anunciado que trabaja en mejoras en el sistema de repeticiones de cara al Pro-Am con famosos del E3.

"Estamos desarrollando nuevas funciones para la cámara que os permitan girar alrededor de cualquier punto de vuestra elección", explican en un comunicado. "Además de hacer que la cámara siga automáticamente la acción por vosotros al centrarse en un grupo de jugadores, en vez de solo en una persona".

New quality of life improvements on the way.



Drop in behind the scenes with the State of Development v5 blog! https://t.co/COW2kWBaz8