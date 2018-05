Fortnite quiere ser un esport: Epic Games invertirá 100 millones en premios

Epic Games, compañía editora de Fortnite, quiere convertir su popolar videojuego en un esport. Para lograrlo no escatimará en gastos, y ha anunciado que invertirá 100 millones de dólares (unos 85 millones de euros) en premios para competiciones organizadas en torno a su juego en 2018 y 2019.

"Nos estamos quedando muy atrás en el juego competitivo, pero nuestro enfoque será diferente: queremos ser más inclusivos y centrarnos en lo divertido que resulta jugar y ver partidas", asegura la compañía en un comunicado publicado el lunes. "Desde el lanzamiento de Battle Royale de Fortnite, hemos visto cómo crecía la pasión por competir de la comunidad y nos morimos de ganas de daros las herramientas para enfrentaros a los mejores".

En el mismo, asegura que explicará en las próximas semanas detalles sobre las estructuras competitivas y las plataformas elegidas para el formato competitivo. La casa editora del software, cuyo capital está controlado en un 40% por el gigante chino de internet Tencent, se negó a dar detalles sobre las competiciones que serán elegibles para las dotaciones.

