Javier 'JRALion' Romero: "Los esports son algo complementario, es difícil vivir de ello a largo plazo"

El jugador de MAD Lions ha ganado el Movistar FIFA 18 ESL Pro Challenge

"Entreno dos o tres horas al día cuando no hay competición"

"Quiero potenciar mi imagen en RRSS y profesionalizar el sector"

Javier 'JRALion' Romero. Imagen de Kirill

Javier 'JRALion' Romero es uno de los jugadores profesionales de FIFA más en forma de España en estos momentos. El miembro de MAD Lions ganó hace dos semanas la copa Movistar FIFA 18 ESL Pro Challenge. Se trata de uno de los torneos más importantes del panorama nacional, y que además le sirvió para clasificarse para las Global Series, que se dispuntan en Amsterdam, y en las que participan 128 jugadores de todo el mundo.

Además, esta tarde disputa la final de PS4 de la McDonald's Virtual LaLiga eSports, en la que se enfrentará de nuevo a Andoni 'AndoniiPM' Payo, con un premio para el ganador de 3.000 euros.

¿Cómo llegaste a convertirte en jugador profesional? ¿Qué pasos diste?

En mi adolescencia hubo un momento en que mi nivel se agrandó respecto al de mis amigos, lo cual me hizo interesarme por el mundo competitivo. Empecé a ver torneos y cómo jugaban los jugadores top de aquel entonces (Ralfitita, Delfin, Klose, CenaCarayol). Le comenté a mi madre la ilusión que me hacía el poder participar en un evento presencial, FIWC BARCELONA en marzo de 2012, por lo que viajé solo de Murcia a Barcelona y competí muy bien, ganando a dos de los favoritos en aquel entonces. Allí me hice buen amigo de 'Cena', el cual me indicó un poco qué pasos seguir y en qué páginas competir (LVP y ESL sobre todo).

¿En qué momento fuiste consciente de que eras lo suficientemente bueno como para apostar definitivamente por este camino?

Apenas siete meses después de mi primera experiencia en un torneo presencial, logré ganar la FINAL CUP de FIFA13 contra los mejores de España. Ahí me di cuenta del gran potencial que tenía.

¿Es compatible ser profesional de los esports con los estudios?

Totalmente, nunca he dejado los estudios de lado ni se me ha pasado por la cabeza. Considero que hay tiempo para todo, estoy en el último año de carrera aprobando todo a curso por año, incluso he vivido solo desde los 18 años. La clave es implementar una rutina que te permita organizar tus actividades en el día a día y saber diferenciar lo verdaderamente importante en cada momento.

¿Cómo se tomaron tu familia y amigos que te fueses a dedicar profesionalmente a los esports?

Bien, lo importante es saber que tiene que ser algo complementario ya que es difícil vivir de ello a largo plazo, por lo que mientras no me afectara en mi vida diaria ni en mis objetivos estaría bien.

¿Cómo han vivido que te hayas convertido en el mejor jugador de España?

Cuando eres niño y tus padres te ven jugando obviamente ni se les pasa por la cabeza, al fin y al cabo, ellos tampoco saben muy bien cuando tienes un gran nivel como para serlo, sino que te das cuenta por ti mismo y al final tienes que demostrarlo ganando torneos. Muy sorprendidos y contentos a la vez, de ver como lo que me voy proponiendo a corto plazo, lo voy logrando.

¡Cierre inmejorable para un fin de semana de mucho trabajo y mucho esfuerzo!



Me duele por @AndoniiPM, que ha hecho un torneazo y me ha puesto en bandeja el viaje a Amsterdam.



Gracias a todos por el apoyo, espero este sea el primero de muchos éxitos.#FearTheLion ????#AFuego???? pic.twitter.com/Yfl9aEVUR6 — JRA???? (@JraLion10) 6 de mayo de 2018

¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué ha supuesto para ti el triunfo en la 'copa Movistar FIFA 18 ESL Pro Challenge'?

Para mí es algo importante a nivel competitivo y mental, sobre todo me da mucha confianza de cara a próximos torneos y el ver que lo estoy haciendo muy bien en casi todos los torneos que juego a nivel nacional, ahora solo falta trasladar estos resultados a nivel internacional.

¿Quiénes son tus jugadores favoritos en el FIFA 18?

Messi TOTY, Cristiano Ronaldo TOTY y Marcelo TOTY.

¿Quién formaría tu XI favorito?

4231: De Gea, Marcelo, Ramos TOTY, Maldini, Walker TOTS, Gullit, Vieira, Messi TOTY, Ronaldo, Neymar SBC y Cristiano Ronaldo TOTS.

¿Qué jugador que siempre querrías tener en tu equipo?

Cristiano Ronaldo.

¿Algún jugador poco habitual en competitivo que te guste utilizar?

Salah.

¿Cómo es una jornada de trabajo habitual para ti?

Me despierto entre las 8.30 y las 9, desayuno, hago prácticas de empresa o TFG, almuerzo, FIFA, como, autoescuela, meriendo, gimnasio, ceno y entreno FIFA.

¿Qué diferencias hay entre un día con competición y uno sin competición?

El día de competición organizas la jornada de trabajo adaptándola a la competición y estás más concentrado en todo lo que haces.

¿Cuántas horas puedes llegar a entrenar cada día?

Dos o tres horas, cuando no hay competición. Los fines de semana bastante más por FUT Champions.

¿Qué tipo de entrenamiento realizas?

Juego contra otros pros europeos y españoles.

¿Tu entrenamiento incluye ejercicio físico? ¿Y psicológico?

Sí, cinco veces a la semana voy al gimnasio. A nivel psicológico, intento ver vídeos motivacionales y de superación.

¿Hay dopaje en los esports?

En FIFA, por lo que sé, no.

¿Cómo te llevas con el resto de jugadores? ¿Qué relación tenéis? ¿Hay amistad fuera del "campo"?

Muy bien, la verdad que en FIFA la relación entre jugadores es fantástica, nos comunicamos todas las semanas, hacemos bromas, vamos a cenar cuando hay torneos, etc. El ambiente es fantástico la verdad, no hay rencores ni malos rollos.

¿Qué objetivos te has marcado a corto y a largo plazo?

Quedar Top-16 en Global Series de Amsterdam, potenciar mucho mi imagen a través de redes sociales y profesionalizar este sector.

¿Cómo te ves en el futuro?

Ojalá poder seguir compitiendo en FIFA, sería genial y me encuentro con la motivación para ello.

¿Cuántos crees que puede alargarse tu carrera?

Depende más de cómo evolucione el sector y de si se profesionaliza, yo tengo cuerda para rato.

¿Te planteas algún proyecto después? ¿Ser entrenador, por ejemplo?

No lo tengo en mente, aunque nunca se sabe.

¿Qué le dirías a las personas que se están planteando dedicarse profesionalmente a los esports?

Que le echen horas ya que sin entreno y dedicación no se llega a lo más alto, y que no dejen de lado su actividad diaria (trabajo, estudios, etc); todo es compatible y nunca se sabe el giro que te puede dar la vida de un día a otro.

¿Qué consejos les darías? ¿Qué les recomendarías evitar?

Que se alejen de personas tóxicas con mentalidad negativa o perdedora y que crean en lo que ellos hacen. Ser cada uno como es, ya que no hay nadie que pueda ser mejor tú que tú mismo.

