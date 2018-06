La relación histórica de El Corte Inglés con las ligas de fútbol y de baloncesto

Con más de 75 años de historia a sus espaldas, El Corte Inglés ha logrado posicionarse a la vanguardia del comercio de calidad en nuestro país. Referente empresarial y pionero en múltiples ámbitos, el grupo -fundado en 1940- ha hecho de la innovación, la especialización, la atención personalizada y la buena relación calidad-precio sus principales baluartes de marca.

También, durante su trayectoria todos estos años, no ha dejado de comprometerse con el entorno que le rodea, afianzando su relación de colaboración con proveedores y clientes, así como manteniendo una vinculación permanente con la sociedad. Ello les lleva a apoyar numerosas actividades locales, regionales, nacionales e internacionales. De hecho, durante el año 2016, El Corte Inglés realizó un total de 3.850 actividades relacionadas con la cultura (1.163, en concreto), la acción social (1.674) y el deporte (1.013).

Precisamente, fruto de este compromiso nace su apoyo y fomento del deporte en sus múltiples vertientes. De este modo, El Corte Inglés colabora con numerosas actividades de carácter deportivo y promueve el trabajo en equipo, la convivencia entre las personas y el espíritu de superación. Por ello, las acciones que impulsa la compañía están orientadas a favorecer el mundo del deporte y sus valores.

Una de esas acciones es el acuerdo alcanzado con La Liga de Fútbol Profesional (LFP) -conocida popularmente con LaLiga-, la asociación deportiva formada por los clubes y las sociedades deportivas que participan en Primera y Segunda División. A través de esta alianza, El Corte Inglés ha sido uno de los principales patrocinadores de las competiciones de LaLiga Santander (Primera División) y LaLiga 1, 2, 3 (Segunda División). Además, mediante este acuerdo, su imagen ha estado también presente en los más de 700 partidos que se han disputado a lo largo de la temporada 2017-2018, y Viajes El Corte Inglés ha sido la agencia de viajes oficial de LaLiga.

Ésta es la primera vez que la compañía de grandes almacenes es uno de los patrocinadores oficiales de La Liga de Fútbol Profesional, logrando así estrechar su vínculo con la competición deportiva de mayor relevancia a nivel nacional e internacional. Asimismo, gracias a este acuerdo, la compañía ha comercializado en exclusiva productos oficiales del organismo deportivo en sus centros de distribución, y ha patrocinado LaLiga Genuine para equipos del colectivo DI -personas con discapacidad intelectual-; un proyecto integrador que impulsa la deportividad y reconoce a aquellas acciones que promueven el fair-play, es decir, el juego limpio.

Otra de las iniciativas en materia de deportes más importantes de El Corte Inglés es su compromiso con las competiciones ACB. En septiembre del año pasado, la compañía se unió al programa de patrocinios de la ACB, por medio del cual El Corte Inglés es patrocinador oficial de la propia Asociación y de todas sus competiciones hasta, al menos, el próximo año 2020: se trata de la Liga Endesa, incluyendo Liga Regular y Playoff Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa.

Asimismo, se une a otros eventos de la ACB tales como el Circuito de Pretemporada Movistar, la Minicopa Endesa y el programa ACBNext de valores en los colegios -una iniciativa que persigue generar contenido educativo y acciones que ayuden a mejorar la sociedad-. Y además, por medio de este acuerdo, Viajes El Corte Inglés se convierte en la agencia de viajes oficial de las competiciones ACB para 2017-2020.

Del mismo modo, la alianza contempla el patrocinio del Concurso de Triples, celebrado durante la Supercopa Endesa, y que permitirá a la compañía de grandes almacenes contar con licencias exclusivas para comercializar productos oficiales de la marca ACB; e incluye también su presencia en spots en las retransmisiones televisivas de la competición, en los espacios publicitarios dentro de la imagen televisiva en los pabellones y a través de contenidos en los medios de comunicación con los que la ACB tenga acuerdos.

De hecho, en diciembre del pasado año, El Corte Inglés y la ACB presentaron el balón oficial de la Copa del Rey de Gran Canaria, creado específicamente para dicho torneo por primera vez en la historia. Con un novedoso diseño y con las mismas calidades técnicas que el empleado durante el resto de la temporada, el balón se puso a la venta en todos los establecimientos de la compañía y en su página web a partir del 20 de diciembre.

Los jugadores estrenan traje

Si hay un acontecimiento deportivo por excelencia, ése es sin duda el Mundial de Fútbol que se celebra cada cuatro años. Ahora estamos inmersos de lleno en la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018. En ella, los jugadores de la Selección Española de Fútbol han estrenado trajes de la firma de moda masculina de El Corte Inglés, Emidio Tucci. Precisamente, fueron cuatro de nuestros internacionales -Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Jordi Alba, Gerard Piqué y Pepe Reina- los encargados de la elección de las telas y los diseños. La equipación está formada por un traje (chaqueta y pantalón) de color azul tinta que lleva el escudo de la Selección Española en el bolsillo de la chaqueta, camisa blanca, una corbata cuyo estampado hace un discreto guiño a la bandera de España.

Los jugadores destacaron la comodidad de las telas y la confección de los trajes, realizados con tejidos italianos. También destacaron que las camisas pertenecen a la colección Non Iron, es decir, que no necesitan ser planchadas, algo especialmente útil para el ritmo de vida de los jugadores. Todos aquellos que deseen adquirir este traje pueden hacerlo en los centros comerciales de El Corte Inglés o en su web, ya que la firma ha realizado la edición especial Selección Española de Fútbol, de Emidio Tucci. Desde que en 2016, El Corte Inglés sellase un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la compañía de grandes almacenes ha vestido a la Selección Absoluta, en concreto, en la Eurocopa de Francia de 2016 y en el resto de compromisos que han tenido estos años.

En línea con lo anterior, El Corte Inglés también patrocina a la Real Federación Española Deportes de Invierno y, a través de las firmas de moda Emidio Tucci y Tintoretto, vistió a los deportistas y técnicos de este organismo durante las galas, eventos y ruedas de prensa. La empresa, muy vinculada a valores como el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo, encontró en la Federación, y a través de la marca Spainsnow, un socio estratégico para estar presente en las competiciones de invierno apoyando a unos deportistas de alto nivel que participan en campeonatos por todo el mundo.

Otros de los grandes patrocinios del grupo es el de Mutua Madrid Open, el único Masters 1000 español, consolidado ya como uno de los torneos más importantes a nivel mundial. El torneo, que concluyó el 13 de mayo en la capital española, recibió este año a 270.000 espectadores, un 4% más que en el pasado año 2017, superando así los dos millones de asistentes a lo largo de la década que se lleva celebrando.

Fomento del running

Asimismo, El Corte Inglés impulsa el Circuito de Running Universitario El Corte Inglés We Are Ready, una iniciativa que nació con el objetivo de fomentar los hábitos de vida saludables e impulsar la práctica del running como una actividad deportiva de bienestar y de socialización entre la comunidad universitaria. Compuesto por 15 carreras en distintas ciudades de España, el circuito cuenta con el apoyo de las universidades, encargadas de seleccionar proyectos susceptibles de ser destinatarios de la donación. El 27 de mayo, Santiago de Compostela acogió la celebración de la II Carrera Popular We Are Ready Universidad de Santiago de Compostela y unos días antes, en concreto, el 6 de mayo, Valladolid acogió la 39ª 1/2 Media Maratón Universitaria Popular We Are Ready Valladolid.

En relación con lo anterior, cabe destacar una de las carreras más populares del ámbito nacional, con una amplia trayectoria deportiva a sus espaldas: La Cursa El Corte Inglés, que congrega cada año en la ciudad de Barcelona a miles de participantes.

Además, no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar que El Corte Inglés celebra múltiples actividades deportivas a nivel local, como el Circuito de Remonte Profesional, una modalidad de pelota vasca. La eliminatoria del segundo Circuito Internacional de Remonte Profesional se celebró en Madrid el pasado 2 de junio y la cantidad recaudada durante la competición se destinó a la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (Asion).