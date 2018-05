elEconomista corona su séptimo año en América

Siete largos e intensos años de proyectos, aprendizajes y continuo crecimiento. El balance para elEconomista.es no puede ser mejor porque ya ocupa un puesto relevante entre los principales medios del continente americano. En el año 2011, Ecoprensa puso la mirada en América de la mano de un ambicioso proyecto y desde entonces no se ha detenido su expansión. No se pierda nuestro Especial de América al completo.

El trabajo de elEconomista ya no se entiende sin conocer los fuertes vínculos transatlánticos que guardan España y sus ciudadanos con la sociedad y la cultura que impera en el continente americano. Por tanto, la figura de elEconomista tiene ya muy consolidada su posición tanto en España como en América.

El proyecto América

Hace ya siete años, Editorial Ecoprensa decidió emprender el denominado proyecto América, que consistía en apostar por la información económica de calidad en castellano dirigida a todo el mundo hispanohablante y estructurada en un completo y ambicioso plan de expansión dividido en cinco fases que serían desarrolladas en el medio y largo plazo.

De este modo, en la primera fase del proyecto, se potenció la información más relevante de Europa, así como la de América Latina y Estados Unidos, gracias a la colaboración y mayor presencia en la página web de Ecoprensa de la delegación de Nueva York. El intercambio de noticias entre las redacciones y la adaptación de las piezas al interés del público al otro lado del Atlántico era la función principal de esa primera fase.

En la segunda etapa, que inició su desarrollo en el año 2011, elEconomista.es empezó a ofrecer una versión resumida de su portal en inglés, una página con las noticias más importantes del día, tanto económicas como de empresas, mercados y hasta opinión, todo ello, enfocado, claro está, a las necesidades y preferencias de nuestros lectores más fieles asentados en Nueva York.

La tercera fase del proyecto de expansión de Ecoprensa en el continente americano se inició con el lanzamiento del elEconomistaAmérica.com en el año 2013 y sus cinco delegaciones asentadas en Argentina, Perú, Chile, Colombia y México. Asimismo, y tal y como sucede en España, Ecoprensa negoció con los operadores de bolsa de cada país y estableció el procedimiento tecnológico para ofrecer la información de cada mercado bursátil y sus empresas casi en tiempo real (con veinte minutos de desfase). Gracias a estas reuniones, la página ofrece actualmente información de un total de 19 bolsas (cuatro estadounidenses, seis hispanoamericanas, las ocho europeas principales y el Nikkei japonés), 62 índices y más de 1.500 empresas a ambos lados del Atlántico.

Desembarco en México

La cuarta etapa del proceso de expansión de elEconomista en América consistía en desarrollar redacciones en las capitales de cada uno de los países en los que la empresa ya tiene presencia. Esta fase se inició en el mes de mayo de 2014, cuando Ecoprensa decidió dar el salto a México, donde fundó la página web EconomíaHoy.mx y se contrató a un equipo de redacción joven y muy cualificado y con una importante y amplia experiencia y formación en el ámbito económico, financiero y político y con una larga trayectoria profesional en los principales medios de comunicación mexicanos en Internet.

Actualmente, el equipo se encuentra bajo el mando de Ana Gabriela Jiménez Cubría, que desarrolló su carrera profesional en periódicos de renombre como La Jornada y la página web Merca 2.0, hasta que desembarcó en EconomíaHoy.mx como reportera de finanzas y negocios, etapa en la que entrevistó a importantes personalidades del sector económico y empresarial del país. La sede de la redacción de EconomíaHoy.mx, que está ubicada en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores de la Ciudad de México, en el céntrico Paseo de la Reforma, se inauguró el 9 de octubre de 2014 en un acto al que asistieron destacados empresarios y numerosos miembros del Gobierno mexicano. elEconomista.es decidió dar este salto al país de la bandera tricolor por la rápida y fuerte demanda informativa que ha encontrado siempre en América Latina.

Finalmente, en este entorno cambiante en el que se mueve elEconomista, se está desarrollando una quinta fase en el proyecto de expansión en América. La web de Ecoprensa trabaja constantemente para acercar las mejores herramientas y contar la economía de forma sencilla y el día a día de los mercados a sus lectores. De este modo, el protagonista de este quinto paso es EcoMex10, muy significativo en una coyuntura de volatilidad e incertidumbre como la actual, en la que las elecciones presidenciales de México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marcan la agenda.

La exitosa cartera de inversión confeccionada por EconomiaHoy.mx ha ofrecido a numerosos inversores indicaciones para sortear los vaivenes del mercado y beneficios. EcoMex10 recoge las diez mejores recomendaciones del índice del mercado mexicano, el IPC, desde su creación en septiembre de 2015. Asimismo, el portal mexicano de elEconomista celebra cada dos semanas encuentros digitales con expertos asesores financieros para ayudar a los usuarios a invertir su dinero con tino y sacar el máximo rendimiento posible a sus apuestas.

Los logros, en cifras

Y como es lógico, este ambicioso proyecto de expansión de Ecoprensa ha dado sus frutos y el éxito ya se refleja en los números. A día de hoy, 2,1 millones de los visitantes de los portales de elEconomista provienen de América, es decir, el 38,1%. Concretamente, según los datos auditados por comScore para marzo de 2018, elEconomista recibió 5.705.370 visitantes, de los que 2.176.925 llegaban desde América. La cifra es aún más significativa si se compara con el principal competidor de elEconomista en España, Expansión, que cuenta con 3.281.638 de usuarios.

Por todo ello, elEconomista.es es hoy el principal medio económico en español de todo el mundo y el segundo si no se tiene en cuenta el idioma. Pese al liderazgo mundial de The Wall Street Journal, elEconomista mantiene holgadamente una segunda posición.

Si se atiende a los datos de marzo, elEconomista tuvo 5.705.370 visitantes únicos desde PC en todo el mundo; tras el portal de Ecoprensa, Financial Times registra 3.546.459 visitantes únicos, Handelsblatt cuenta con 3.334.208 usuarios únicos mensuales y Expansión alcanza los 3.281.638 visitantes. El primero de la lista, The Wall Street Journal, coronó marzo con 17.567.509 visitantes.

Consolidación en México

A la extensa lista de éxitos de la compañía se suman los datos de México. EconomíaHoy.mx nació con la misma filosofía de trabajo que ha llevado a elEconomista a convertirse en el líder indiscutible de los medios económicos en España. Por ello, elEconomista en México acumula más de un millón y medio de visitantes únicos de audiencia multiplataforma, según los datos de comScore.

Así, con 1.765.674 visitantes, elEconomista, bajo el referente de EconomíaHoy.mx, se sitúa entre los principales económicos en el país azteca, acompañando en el podio a ElFinanciero.com.mx, líder de la lista con 4.330.043 visitantes, y a Expansión.mx con 4.283.981.

De nuevo, si comparamos los datos de elEconomista con sus competidores en España en México, el resultado es muy desequilibrado, puesto que Expansión cuenta en el país con 351.829 visitantes únicos en audiencia multiplataforma, mientras que El País Economía alcanza los 529.981 usuarios.

