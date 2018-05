Air Europa sube el listón con la flota más moderna y eficiente

Los Dreamliners reducen el tiempo de vuelo 40 minutos

Uno de los ocho 'Dreamliners' 787-8.

El grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, aspira a convertirse en el principal jugador del mercado en los próximos años en Latinoamérica.

El 90% de la facturación del grupo en la región depende de Air Europa, pero su objetivo es incrementar la presencia de las otras compañías y poder ofrecer paquetes completos. Para ello, el grupo quiere reforzar su desarrollo con la apertura de nuevas rutas y una fuerte inversión hotelera. Asimismo, respaldar a las distintas divisiones para avanzar y mejorar su posicionamiento en el continente americano.

Latinoamérica es el continente del presente y del futuro para la aerolínea. La hoja de ruta de Globalia en América Latina incluye inversiones turísticas conjuntas de 1 millón de euros para promocionar Perú, así como próximas adquisiciones y arrendamientos de hoteles en Pernambuco y México. En Bolivia espera incrementar en una la frecuencia semanal los vuelos con Air Europa. Por otro lado, Brasil cuenta con gran potencial puesto que la crisis política en la que el país se ha sumergido en los últimos años ya ha pasado.

El continente juega un papel preferencial en el plan de expansión de la compañía. Conecta más de 50 aeropuertos en Europa y América. Nuevas rutas, aumento de frecuencias, mejores y más eficientes aviones, mejores productos y servicios; excelente conectividad a través del hub de Madrid.

El grupo apuesta también por la expansión de su división hotelera Be Live Hotels en zonas turísticas donde el grupo ya está posicionado. Los buenos resultados de Globalia se deben a la buena marcha de Air Europa, al crecimiento de su hotelera y al segmento de servicios terrestres aeroportuarios Groundforce.

Be Live Hotels

La hoja de ruta de Be Live Hotels pasa por su expansión y consolidación en América. Globalia acaba de abrir el Melody Maker en Cancún, una nueva marca de la compañía ligada a las últimas tendencias musicales. El resort Melody Maker Cancún cuenta con una inmejorable ubicación a tan sólo 20 minutos del aeropuerto de Cancún, a 20 minutos del centro de Cancún, y accesible a pie de los mejores centros comerciales, restaurantes y zona de vida nocturna. Además, el complejo cuenta con siete restaurantes, ofreciendo así una amplia oferta gastronómica. Be Live Hotels oferta este nuevo tipo de servicio totalmente innovador en la zona. La intención de la división es diversificar su producto y operar en otros mercados turísticos con esta nueva marca, que está enfocada al lifestyle y a un mercado de gente de entre 35 y 50 años.

También, Be Live Hotels gestionará dos establecimientos cinco estrellas en Iguazú con 300 habitaciones cada uno bajo la modalidad all inclusive, pionera en la zona y que requiere una inversión de más de 64 millones de euros.

Actualmente Be Live Hotels dispone de cinco hoteles en Cuba (dos en La Habana y tres en Varadero) y siete en República Dominicana (uno en La Romana; uno en Puerto Plata; dos en Punta Cana y tres en Santo Domingo con más de 3.000 habitaciones).

Además, cabe destacar que a partir del 1 de junio, Be Live Hotels incorpora dos nuevos establecimientos en Varadero, el Be Live Experience Tuxpan y el Be Live Adults Only Los Cactus. Con estas dos nuevas incorporaciones, Be Live Hotels dispondrá de cinco hoteles en Varadero, gestionando un total de 1.284 habitaciones y en la isla de Cuba más de 1.500, con la reciente incorporación en La Habana del Chateau Miramar by Be Live Hotels.

Planes de expansión

La compañía ha mantenido inalterables los planes de expansión por América Latina y de renovación de flota puestos en marcha hace unos años.

Para la división aérea de Globalia, América desempeña un papel preferente en su plan de expansión y crecimiento en el que está inmerso para posicionarse entre las mejores aerolíneas del mundo con la mejor y más eficiente flota del mercado. 2018 es un año de expansión y consolidación y el objetivo es fortalecer y potenciar la conexión entre América y Europa con la apertura de nuevas rutas y aumento de frecuencias.

Además, la aerolínea seguirá renovando su flota con los mejores y más modernos aviones; continuará desarrollando sus productos y servicios y seguirá trabajando para continuar enriqueciendo la relación de la marca con el cliente.

La aerolínea ha abierto nuevas rutas en Recife (nordeste de Brasil) y Quito (Ecuador), y abrirá en 2019 dos más, Panamá e Iguazú (Argentina).

Asimismo, consolidará también su conectividad durante la temporada de invierno con el mercado estadounidense al mantener su operativa a Nueva York. Destacar también que Air Europa, en su línea estratégica de expansión, está estudiando y planificando abrir nuevas rutas a Santiago de Chile (Chile), México DF (México), Medellín (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil).

Flota más joven

Air Europa se ha erigido como una de las compañías con la flota más joven y moderna del sector y también con la flota más eficiente. Los nuevos Dreamliners (Boeing 787-8 y Boeing 787-9), especialmente diseñados para el largo radio y que permiten reducir el tiempo de vuelo hasta en 40 minutos y en un 20% las emisiones, cubren de forma regular las rutas con América.

Este año, la aerolínea ha incorporado sus dos primeros Boeing 787-9 con mayor capacidad para pasajeros y carga y con los que opera desde marzo a Buenos Aires. Estas dos nuevas aeronaves se suman a los ocho Boeing 787-8 de los que ya dispone la aerolínea y con los que opera regularmente a Miami, Bogotá, Santo Domingo, La Habana, Lima, São Paulo y Tel Aviv.

Estos dos nuevos B787-9 han supuesto el inicio de la segunda fase de renovación de su flota de largo radio que culminará en 2022 tras la progresiva incorporación de otros 15 787-9. El nuevo Dreamliner, ligeramente superior al Boeing 787-8, con una longitud de 63 metros y una envergadura de 60 metros, presenta igualmente una mayor capacidad de carga y de pasajeros. El 787-9 dispone de un total de 333 plazas, de las que 30 integran la clase business. La totalidad de las plazas cuenta con pantalla táctil de entretenimiento audiovisual y puerto USB. Además, en la clase business los asientos son totalmente abatibles. Estos aviones combinan el interior más confortable con un excepcional rendimiento medioambiental al reducir en un 20% tanto el consumo de combustible como las emisiones, y en un 60% el impacto acústico. De los próximos 15 Dreamliners, cuatro de ellos llegarán el próximo año.

Los nuevos Dreamliners 787-9 disponen de la conectividad Gate to Gate, que brinda a los pasajeros conectarse a Internet en todas y cada una de las fases del vuelo. Los ocho Boeing 787-8 cuentan también con el servicio WiFi a bordo y los destinos operados por la flota Airbus 330 disponen además del servicio streaming, con el que se puede visualizar en sus dispositivos personales contenido audiovisual.

Por otro lado, la aerolínea en su apuesta por mejorar sus servicios de a bordo y cuidar del pasajero, ha renovado los menús de sus vuelos de larga distancia continuando en su línea ecológica y saludable, y ha reforzado también la carta business con nuevos y nutritivos platos elaborados por el prestigioso chef español, poseedor de ocho estrellas Michelin, Martín Berasategui. Asimismo, la aerolínea ofrece, bajo demanda, en todos sus vuelos a América nuevos menús especiales libres de los 14 principales alérgenos y aptos para la mayoría de alergias e intolerancias.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias