Casado llama a concentrar el voto en el pp aunque admite que comparte "muchas ideas y principios" con vox

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El presidente del PP, Pablo Casado, llamó este lunes a "concentrar esfuerzos" en torno a su partido en futuras elecciones generales para evitar un nuevo escenario de ingobernabilidad en el Parlamento español, al tiempo que admitió que comparte "muchas ideas y principios" con Vox.

Casado hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en Barcelona antes de presidir la reunión de la Junta Directiva Regional del PPC, al ser preguntado por el acto que celebró Vox este domingo en Madrid y que congregó a más de 9.000 personas.

"Tengo una excelente relación con su presidente (Santiago Abascal) y por tanto solo puedo decir que por mi parte todos aquellos militantes que acudieron al acto de ayer tienen mi respeto; y compartimos muchas ideas y principios, otros no", expresó el líder del PP sobre Vox.

Dicho esto, Casado enfatizó que su proyecto para España es "muy claro" y su aspiración no es otra que "liderar el centro-derecha". Para ello, advirtió de que es "muy importante que optimicemos esfuerzos" para intentar "aglutinar todo a la derecha del PSOE".

Así, llamó a concentrar el voto en el PP para lograr una "mayoría suficiente" con la que echar "cuanto antes" del poder a Pedro Sánchez. "No me gustaría que pasara como hace dos años, que al final no hubo mayorías suficientes", insistió el presidente de los populares.

Casado opinó que se podrá hablar "de la refundación del centro-derecha" una vez que "tengamos los resultados que necesitamos", esto es, la mayoría necesaria para poder conformar un Gobierno de este signo político. Aquí, subrayó que "cuando hemos tenido mayorías absolutas, mejor ha ido".

En cambio, señaló que la anterior legislatura es la "constatación" de que cuando cuatro partidos cosechan resultados "más equivalentes", el país tiene "menos estabilidad" y eso se traduce en incapacidad para legislar y "ni siquiera tiene lugar un mayor control de la acción del Ejecutivo".

Por todo ello, Casado proclamó que "sería bueno concentrar esfuerzos y optimizarlos" en torno al PP, aun siendo "muy respetuoso" con el resto de partidos y "la derecha en este caso nueva" que está haciéndose ver en el panorama político nacional.

Aseguró que hacer estas afirmaciones es "compatible" con manifestar "respeto" por cualquier otro partido que defiende la unidad nacional y la Constitución española. "Nosotros no nos tenemos que mover de sitio, tenemos que aglutinar el máximo electoral posible", respondió al ser preguntado si buscará la absorción de Vox.

En respuesta a en qué puntos coincide y en cuáles discrepa con Vox, señaló que "habrá que analizar" lo que dice el PP y lo que transmite el partido liderado por Abascal. "Yo siempre he dicho que no hay mimbres actualmente para abrir en canal la Constitución y reformarla", transmitió ante la propuesta de Vox de acabar con las autonomías para resolver el problema catalán.

"El Estado autonómico creo que ha sido un éxito", manifestó el presidente de los populares, antes de advertir que la descentralización de España es "perfectamente" válida siempre que rija la "lealtad" hacia el Estado central.

También quiso marcar distancias con Vox en materia de inmigración, al decir que ha de gestionarse de manera "eficaz" con cooperación con los países de origen para que los ciudadanos de esos países puedan progresar sin necesidad de arriesgar sus vidas; lo cual no es incompatible con "absorber flujos de inmigración vinculados al mercado laboral". "Nos desgarra el drama de la inmigración", remachó.

(SERVIMEDIA)

08-OCT-18

MFN/gja