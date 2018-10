El alcalde de san sebastián considera un error que el estado no dé respuestas a la realidad plurinacional

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, indicó este lunes que "sería un grave error pensar que no queda nada por hacer en política en el País Vasco tras el fin de ETA" y recalcó que "el no por el no, no puede ser la respuesta a la realidad del Estado plurinacional".

Así lo comentó durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde aseguró que la política vasca vive hoy en día unos momentos de "descompresión", donde se ha llegado a hablar de "oasis vasco".

Aun así, Goia demandó que no haya "parálisis" desde el Estado, porque sería un grave error no dar respuesta a una realidad plurinacional y "al deseo de más autogobierno".

En este sentido, comparó la situación política que se vive en Cataluña "que ha derivado en algo insostenible", con la que vive Euskadi "siguiendo su camino", aunque lamentó el "espectáculo político" que se está produciendo y que le produce "desazón".

"Es imposible debatir con argumentos porque se vive bajo a inmediatez de un tuit o bajo el postureo", lamentó el alcalde de San Sebastián.

Sobre la vuelta a la centralización del Estado, Goia afirmó que sería un error "porque se va al enfrentamiento directo y no se respeta la pluralidad del Estado, algo que en los tiempos que vivimos, debería ser asumido con normalidad".

Por ello, demandó mayor debate político "desde la racionalidad y la convivencia", porque "el desplazamiento hacia posiciones extremas puede ser rentable para unas elecciones próximas en el tiempo, pero a medio o largo plazo es un error porque no busca soluciones a un conflicto que sigue existiendo", concluyó Goia.

