Podemos dice que de momento está en el 'no' a los presupuestos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, declaró este lunes que "en estos momentos" está "en el no" a los Presupuestos Generales del Estado, porque "las primeras respuestas del Gobierno" a las propuestas de su documento para la negociación "no están a la altura".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación del partido, Echenique planteó así "la semana decisiva para la negociación", en la que dijo que Podemos espera "reconducir la situación" en estos días, pero que si no consigue "arrancar" cesiones al Ejecutivo votarían 'no' en el Congreso de los Diputados, imposibilitando su aprobación.

En particular, Echenique se refirió a tres temas "especialmente importantes": que el salario mínimo pase a mil euros el año que viene, que la prestación por desempleo se entregue desde los 52 y no los 55 años y se tenga en cuenta los ingresos del parado y no los familiares y que el Gobierno haga más avances en la Ley de Dependencia.

