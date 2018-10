El gobierno británico advierte de que un "divorcio muy amargo" con la ue generaría una "dinámica hostil"

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El ministro de la Presidencia del Reino Unido, David Lidington, expresó este viernes en el Fórum Europa su temor a que un "divorcio muy amargo" entre su país y la UE por el Brexit dé lugar a "una dinámica hostil" entre ambas partes durante años.

Lidington se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum, en el que este político británico fue presentado por el exministro de Educación y exportavoz del Gobierno español Íñigo Méndez de Vigo.

Respecto al Brexit, este integrante del Ejecutivo de Theresa May se refirió a que es "importantísimo" llegar a acuerdo con la UE, porque una salida no pactada "sería malo para todos y para nuestro destino".

Defendió que este entendimiento entre el Reino Unido y la UE en el proceso del Brexit es fundamental para cuestiones como la seguridad y la economía, porque en estos terrenos "la solidaridad entre las democracias europeas es fundamental".

"ASOCIACIONES ECONÓMICAS"

Por lo que se refiere a la economía, Lidington apuntó que el Gabinete de May quiere "asociaciones económicas" con la UE, de forma que empresas de ambas partes puedan "seguir operando con éxito y el menor nivel de fricción".

Destacó que sería una "locura" que no existiera entendimiento entre los británicos y los comunitarios en cuestiones como la sanidad, de forma que los ciudadanos europeos no pudieran beneficiarse del uso de medicinas que se producen en una u otra parte.

En cuanto a la situación de Irlanda del Norte tras el Brexit, Lidington señaló que el criterio del Ejecutivo de May es que no puede haber "barreras aduaneras" entre el Ulster y el resto del Reino Unido. No obstante, reconoció que no llegar a un acuerdo sobre este territorio crearía en el mismo "una situación imposible", debido a que los propios norirlandeses no quieren que se vuelva a levantar una frontera absoluta con la República de Irlanda.

