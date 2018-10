El gobierno británico mantiene su rechazo a negociar la soberanía de gibraltar pese al brexit

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El ministro de la Presidencia del Reino Unido, David Lidington, aseguró este viernes en el Fórum Europa que el rechazo británico a negociar la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará" por el Brexit, proceso en el que la UE ha dado a España capacidad de veto respecto a la solución que se alcance para el Peñón.

Lidington se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum, en el que este político británico fue presentado por el exministro de Educación y exportavoz del Gobierno español Íñigo Méndez de Vigo.

Respecto a la cuestión de Gibraltar, este miembro del Gabinete de Theresa May se refirió a que sobre la soberanía del Peñón los británicos y los españoles tienen "unas posiciones claras y diferentes".

Este ministro sostuvo que la posición de su país sobre la soberanía "no ha cambiado y no cambiará", en referencia a que el Reino Unido no negociará la devolución de esta colonia a España con motivo del Brexit.

Por este motivo, Lidington defendió que su Ejecutivo y el español deben afrontar esta situación de forma práctica" y buscar soluciones concretas a cuestiones como el de los trabajadores españoles que diariamente cruzar la frontera para ir a trabajar a la Roca.

05-OCT-18

