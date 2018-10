Cataluña. méndez de vigo asegura que sin el referéndum escocés no habría habido 'procés' en cataluña

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El exministro de Educación y exportavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes en el Fórum Europa que sin el referéndum escocés de 2014 no habría habido proceso secesionista en Cataluña, porque la consulta en Escocia hizo que los nacionalistas catalanes se convirtieran en independentistas e iniciaran el "camino hacia ninguna parte" en el que todavía están.

Méndez de Vigo hizo esta afirmación al presentar en Madrid, en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al ministro de la Presidencia del Reino Unido, David Lidington.

En su intervención, Méndez de Vigo se refirió a que Lidington tomó parte activa en la preparación del referéndum escocés, que para el exportavoz del Gobierno español se ha demostrado que fue una "mala" idea.

Según este exintegrante del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la consulta de independencia en Escocia "fue un antecedente pésimo para la situación en España", en referencia al proceso secesionista que se inició luego en Cataluña.

A su juicio, "sin referéndum en Escocia, los nacionalistas (catalanes) no se hubieran convertido en separatistas y no hubieran iniciado ese camino hacia ninguna parte cuyo espectáculo grotesco vimos ayer en el Parlamento de Cataluña", en alusión en esta última parte a las disputas de este jueves entre Junts per Catalunya y ERC para aplicar la resolución del Tribunal Supremo que suspende a los diputados encausados en el sumario del 'procés'.

"Los británicos, se lo he dicho en privado y en público, tienen mucha responsabilidad en eso", concluyó Méndez de Vigo en referencia a la influencia negativa que el referéndum escocés tuvo en la situación catalana.

(SERVIMEDIA)

05-OCT-18

NBC/caa