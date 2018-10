Madrid. la fundación jiménez díaz niega "rotundamente" la acusación de podemos sobre supuesta sobrefinanciación

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Fundación Jiménez Díaz señaló este miércoles que el texto provisional de la Cámara de Cuentas sobre el que se apoya Podemos para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta sobrefinanciación de esta entidad contiene "multitud de errores que no permiten conocer y validar con objetividad y rigurosidad las condiciones de gasto que se imputan".

La reacción de la Fundación Jiménez Díaz se produce después de que Podemos haya denunciado ante la Fiscalía el supuesto sobrecoste en la derivación de pacientes desde la Comunidad de Madrid a la Fundación Jiménez Díaz.

En un comunicado, la Fundación lamentó que Podemos "esté realizando una descontextualización flagrante y arbitraria y dé por buenos unos datos de este anteproyecto, cuando se trata de un documento con carácter provisional, al que se han presentado alegaciones y que no ha sido cotejado aún por la propia Administración".

En este sentido, desde la Fundación Jiménez Díaz defienden que la acusación de que la asistencia en este centro es más cara que en otros hospitales públicos de gestión directa es falsa y explican que el texto contiene numerosos errores metodológicos y de datos así como defectos formales, como incluir comparaciones con datos no homogéneos, dar por buenos datos no contrastados o utilizar en su análisis costes no actualizados o variables que carecen de rigor.

"La gran inconsistencia se basa en la extracción de conclusiones respecto a episodios asistenciales basadas en un sistema de contabilidad analítica que no ha sido adaptado ni actualizado con un mínimo de rigor a la dinámica hospitalaria durante el periodo analizado, y que los costes que se comparan no pueden acreditarse como costes reales de los hospitales de gestión directa", señaló el comunicado.

Además, la Fundación Jiménez Díaz considera que Podemos se está cobijando en afirmaciones que no habrían sido contrastadas con alegaciones formales por parte del Servicio Madrileño de Salud.

Desde la Fundación sostienen además (en base a datos públicos referidos a los hospitales madrileños), que junto con el de la Princesa, es el hospital que menos financiación recibe del Servicio Madrileño de Salud por población asignada, a pesar de ser uno de los hospitales que más actividad realiza.

Afirman que la financiación anual aproximada desde entre los años 2012 y 2018 se ha mantenido en 290 millones, sujeta además a tope presupuestario máximo de financiación en concepto de asistencia sustitutoria, para dar cobertura en la actualidad a una población 451.567, lo que significa un incremento de 40.000 habitantes manteniendo la misma financiación.

En la actualidad, la Fundación Jiménez Díaz cuenta con más de 3.000 trabajadores en plantilla y, desde el año 2012, lleva invertidos más de 80 millones de euros en equipos y mejoras de instalaciones y servicios "para prestar la mejor atención a sus pacientes". "Una actividad asistencial", añade la entidad, "reconocida por el Observatorio de Salud, en el que la Fundación Jiménez Díaz sobresale respecto al resto de centros de gestión directa del grupo de hospitales de alta complejidad en todos los indicadores, demostrando así tanto la eficacia y eficiencia en su gestión, como los más altos niveles de calidad y seguridad en la atención a los pacientes y de satisfacción por parte de los madrileños. Siendo no sólo el hospital con mayor nivel de satisfacción global de los centros de alta complejidad, sino que también presenta los mayores niveles de recomendación y las menores tasas de reclamaciones".

En este sentido, destaca los tiempos de demora que presenta la Fundación Jiménez Díaz tanto para consulta, como para las listas de espera quirúrgicas. "Unos tiempos de demora muy por debajo del tiempo medio que presentan el resto de hospitales de su grupo y que contribuyen de manera muy efectiva a reducir los tiempos globales del Sermas", afirma.

Respecto a los indicadores de actividad, mantiene que la Fundación Jiménez Díaz "es el centro que más consultas atiende, el que más intervenciones realiza con el mayor porcentaje de intervenciones ambulantes y el que más ha aumentado las urgencias. Además, es el hospital que más tratamientos de día realiza, evitando así ingresos hospitalarios. En cuanto a los indicadores de eficiencia y calidad asistencial, la Fundación Jiménez Díaz sobresale como el hospital de su grupo con mejor estancia media, con mejor porcentaje de medicamentos genéricos prescritos, mayor número de pacientes con diagnóstico de fractura de cadera operados en las primeras 48 horas de ingreso y mejores datos de mortalidad en los procesos medidos por el Sermas".

