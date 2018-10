Madrid. la asamblea insta al gobierno a que se dé formación a los funcionarios interinos de justicia

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Consejo de Gobierno a que "de modo inmediato se provea de formación adecuada a los funcionarios interinos del servicio de la Administración de Justicia que no hayan desempeñado con anterioridad funciones en órganos jurisdiccionales o a los que sean cambiados de jurisdicción y no hubieran trabajado con anterioridad en un órgano jurisdiccional del orden para el que han sido nombrados nuevamente".

El autor de la iniciativa, el socialista José Luis García Sánchez, explicó que los funcionarios interinos que sirven en los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid son nombrados a través de una bolsa de selección de personal interino al servicio de la Administración de Justicia y destacó que estas personas, "en ocasiones no tienen ninguna experiencia previa en esta materia y, en consecuencia, carecen. de conocimientos suficientes para enfrentarse a la tramitación y gestión de los asuntos procesales".

A su juicio, la Comunidad de Madrid "no les provee de una formación inicial que resulta imprescindible cuando el trabajador no hubiera desempeñado con anterioridad función alguna en la Administración de Justicia o cuando es cambiado de jurisdicción a otra en la que no había desempeñado funciones con anterioridad".

Consideró que este "sistema de nombramiento sin formación posterior no es eficaz, ni justo para estas personas, porque provoca que muchas de ellas no estén en condiciones de superar el periodo de prueba" y añadió que esta situación "debe ser superada y proveer de un periodo de formación para que puedan adaptarse con dignidad al puesto de trabajo para el que hayan sido nombrados de manera interina".

También señaló que "anteriormente se procuraba esta formación de modo que uno de los funcionarios del juzgado asumía la formación del interino por un periodo de uno o dos meses" y destacó que este sistema "no se aplica en la actualidad con los consiguientes perjuicios que conlleva tanto para el trabajador en sí como para la ciudadanía que ve cómo sus asuntos se retrasan o no se tramitan con la agilidad necesaria".

Los diputados de Ciudadanos Francisco Lara, de Podemos Jacinto Morano y del PP Eduardo Oficialdegui mostraron el apoyo de sus grupos a esta iniciativa.

