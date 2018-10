Cataluña. torra agradece a erc su apoyo y elude que rechazó su ultimátum

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se limitó a agradecer a los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y ERC su "apoyo", eludiendo que el portavoz de este último, Sergi Sabrià, acababa de desaconsejar los "atajos" a la independencia y de avisar que "aún queda mucho tiempo", rechazando el ultimátum que Torra lanzó exigiendo una oferta de referéndum antes de diciembre.

Torra comenzó su réplica a los grupos parlamentarios en el Debate de Políica General prometiendo una "respuesta consensuada" a la situación y reterando su reproche al rey Felipe por no haberse disculpado por su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum; un discurso que según su visión "amparaba la violencia".

A la presidenta de Ciudadanos en Cataluña y líder de la oposición, Inés Arrimadas, le reconoció que en la región "hay un conflicto, un malestar", pero denegó que "esté dividida", porque "el debate político, la confrontación política no fractura", siempre que el mantenimiento de la cohesión social siga siendo el eje de la política, y "en las sociedades democráticas los conflictos se resuelven votando". Seguidamente pasó a defender los datos de la economía catalana frente a quienes, como Ciudadanos, denuncian que están cayendo.

Al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le contestó que no puede aceptar que el debate se centre en el autogobierno y no en la independencia, como pretende acotarlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí se comprometió a reunir en una mesa a los distintos partidos. El Ejecutivo central ha instado repetidamente al catalán a abrir una conversación entre catalanes independentistas y no independentistas como primer paso para recuperar la convivencia.

A la presidenta del grupo de En Comú Podem, Jessica Albiach, le respondió que le cuesta aceptar que se definan como de izquierda y no tengan prisa para ejercer el derecho de autodeterminación ni obtener la liberación de los líderes independentistas presos. Añadió que le gustaría tener a los Comunes "más cerca" y "asumieran más riesgos", pues cree que comparten los mismos valores.

Al portavoz de la CUP, Carles Riera, quien le había exhortado a desobedecer o dimitir, dijo que él hacía lo que creía que había que hacer y que el día que no pudiera, se marcharía, pero le pidió reeditar la unidad independentista, y al del PP, Alejandro Fernández, le afeó su discurso "troglodita", espetándole: "Esto es el Parlamento de Cataluña, no el Valle de los Caídos". Según dijo, no veía diferencia entre su discurso y el del general Queipo de Llano, del ejército franquista y famoso por sus mensajes radiofónicos durante la Guerra Civil en Sevilla.

(SERVIMEDIA)

03-OCT-18

KRT/gja