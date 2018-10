Cataluña. urkullu emplaza a sánchez y torra a buscar "el bien común" para solucionar el desafío independentista

BILBAO, 03 (SERVIMEDIA)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, emplazó este miércoles a los gobiernos de España y Cataluña que presiden Pedro Sánchez y Quim Torra a "recuperar el liderazgo político e institucional" y a "asumir la responsabilidad de adoptar decisiones en busca del bien común" para solucionar los "problemas" de esta comunidad autónoma.

Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, el líder nacionalista mostró su disposición "absoluta" a facilitar ese acuerdo, si bien añadió que ni él ni su gabinete pueden "decir a nadie lo que tiene que hacer".

Urkullu incidió en que la situación política que se vive en la actualidad en Cataluña "es de extrema preocupación". "Espero que tanto las instituciones políticas catalanas como las españolas sean conscientes de lo mucho que está en juego", advirtió el lehendakari, que sin embargo añadió que ahora "no es momento de hablar de lo que se ha hecho mal".

En presencia de otras personalidades de la política vasca como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban; el jefe del Gobierno vasco emplazó a ambas administraciones a "recuperar el liderazgo político e institucional" y a "asumir la responsabilidad de adoptar decisiones en busca del bien común" para solucionar "los problemas" de Cataluña. Asumió que es una labor complicada debido a la existencia de "movimientos políticos, sociales, pseudopolíticos, que parecen desear que no sea posible un acuerdo".

En este sentido, mostró su "disposición absoluta para ayudar en la búsqueda del bien común", pero añadió que desde su posición no tiene potestad para aconsejar a ninguna de las dos partes. "A partir de aquí creo que no soy nadie para decir a los demás qué deben hacer. Nadie desde fuera va a saber buscar un punto de encuentro", afirmó. En todo caso, puntualizó que no le "cabe duda" de que tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "quieren una solución política acordada".

Respecto a la advertencia del presidente catalán a Pedro Sánchez, al que ayer amenazó con dejarle sin su apoyo en el Congreso de los Diputados a partir de noviembre si se niega a negociar el derecho a la autodeterminación que desean los independentistas, el lehendakari afirmó que es el propio presidente el que debe valorar si las palabras de Torra constituyen "un ultimátum" y actuar conforme a su consideración.

SOCIOS DE INVESTIDURA

Pese a todo, recordó al jefe del Ejecutivo socialista que tiene que "llevar adelante todo tipo de medidas comprometidas con los que le han apoyado en este Gobierno, no con quienes están en la oposición". Al respecto, subrayó que el Gobierno tiene que preservar el apoyo de los cinco grupos que "auparon a Sánchez en la moción de censura" ante una situación de "oposición frontal por parte de quienes no votaron". "La capacidad del acción del Gobierno no está en sus manos, sino en la de los partidos", avisó.

Consultado por si las recientes muestras de violencia que han tenido lugar en Cataluña, donde los enfrentamientos entre los Comités de Defensa de la República (CDR) y los Mossos provocaron más de una veintena de heridos leves y seis detenidos, le recuerdan a la 'kale borroka' de los años de terrorismo en el País Vasco, Urkullu aseveró que lo que le viene a la memoria son los "sucesos de 2010", cuando "la asfixia y el agotamiento" se apoderaron del Parlament.

"Es esta también la impresión que he compartido con todo tipo de líderes", subrayó el lehendakari, que hizo hincapié en que incluso hubo parlamentarios y consejeros que se vieron obligados a salir de la Cámara autonómica en helicóptero. Esta es la razón, puntualizó el nacionalista, "por la que apelaba también a la recuperación del diálogo político".

(SERVIMEDIA)

03-OCT-18

S/PAI