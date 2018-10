Cataluña. el gobierno "no acepta" el ultimátum de torra: "la respuesta es autogobierno y no independencia"

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El Gobierno dijo este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que su respuesta ante el ultimátum que éste lanzó pasa por "autogobierno y no independencia", y apostó nuevamente "por la vía del diálogo", al tiempo que insistió en que no es el momento de aplicar el articulo 155 de la Constitución en esta comunidad.

Así lo trasladó la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en una convocatoria urgente en el Palacio de la Moncloa, en la que aseguró que "el Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo".

El presidente de la Generalitat de Cataluña afirmó este martes que "el margen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acabado" y dijo que si antes de noviembre no hace una oferta concreta para ejercer el derecho de autodeterminación "el independentismo ya no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno".

NADA DE 155

Ante las exigencias de Partido Popular y Ciudadanos, Celaá aseguró que el Gobierno "no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo", algo que a su juicio "no se ha producido". "Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está la convivencia que defendemos desde el Gobierno de España", sentenció.

Además, se dirigió directamente a estas dos formaciones para pedirles que "apoyen" al Gobierno en relación a su actuación en Cataluña, ya que, en palabras de Celaá, se trata de "una cuestión de Estado".

En esta línea, Celaá insistió en que la propuesta del Ejecutivo es "convivencia y no independencia", por lo que pidió a las autoridades catalanas que apuesten por la "distensión y calma". Porque el gobierno catalán, dijo, "debe garantizar la convivencia y los derechos de todos los catalanes, sean nacionalistas o no.

DIÁLOGO

Esta convivencia que para el Ejecutivo central "claman" los ciudadanos "sólo es posible con ley y diálogo, que es el ejemplo que hace el Gobierno de España cada día". Así, remarcó que, "con los hechos", el Gobierno de Sánchez está "demostrando nuestra voluntad de tender puentes, de construir sociedad y concordia" y el independentismo debe "asumir su responsabilidad, gobernar, no gesticular y no volver a caminos que conducen a la frustración".

Aseguró que "Torra se vuele a equivocar" porque, según Celaá, "ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos d' Escuadra y hoy se vuelve a equivocarse lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes".

Por ello, indicó que "entre la quiebra de la legalidad y ese artículo 155 perpetuo que quieren otros imponer, existe un enorme terreno, el del diálogo y el acuerdo, que es dónde está este Gobierno y también la mayoría de la sociedad catalana y española. Entre el salto al vacío y el 155 perpetu, está la convivencia que demandamos desde el Gobierno de España", remachó.

Sobre la reunión prevista para este otoño entre Sánchez y Torra, la ministra manifestó que "no parece que e Torra esté orientándose a la cooperación hoy", por lo que no es el "momento" para poner fecha a esa cita.

Por otra parte, respecto al silencio que se le criticó al Ejecutivo ante los incidentes de los independentistas, Cela aseguró que "en coherencia" con la posición política del Gobierno "se dio hasta el final del día una oportunidad a la prudencia para que fuera la propia Generalitat quien recondujera los pasos". "La reacción ha venido dada", concluyó.

La portavoz descartó cualquier escenario de elecciones generales cuando se le preguntó por la reflexión de Sánchez de la semana pasada en Nueva York de que "si priorizamos el conflicto en vez de la cooperación, la legislatura en España se habrá acabado e iremos a elecciones". "El Gobierno va a seguir determinado en su acción de gobierno, que es en definitiva, continuar con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere y superar el conflicto en Cataluña".

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

MML/MFN/gja