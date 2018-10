Cataluña. el gobierno responde a torra: "la respuesta es autogobierno y no independencia"

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de Pedro Sánchez dijo este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que su respuesta ante el pretendido ultimátum que éste lanzó "es autogobierno y no independencia", apostando nuevamente "por la vía del diálogo" y rechazando que sea el momento de aplicar el articulo 155 de la Constitución en esta comunidad.

Así lo trasladó la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en una convocatoria urgente en el Palacio de la Moncloa, en la que aseguró que "el Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo".

El presidente de la Generalitat de Cataluña afirmó este martes que "el margen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acabado" y dijo que si antes de noviembre no hace una oferta concreta para ejercer el derecho de autodeterminación "el independentismo ya no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno".

Celaá aseguró que el Gobierno "no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo", algo que a su juicio "no se ha producido". "Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está la convivencia que defendemos desde el Gobierno de España", sentenció.

Además, se dirigió directamente al Partido Popular y a Ciudadanos para que pedirles que "apoyen" al Gobierno en relación a su actuación en Cataluña, ya que, en palabras de Celaá, se trata de "una cuestión de Estado".

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

MFN/MML/gja