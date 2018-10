Cataluña. en comú podem cree que torra se ha metido en "una ratonera" fijando noviembre como ultimátum

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El diputado de En Comú Podem Joan Josep Nuet considera que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "se ha colocado en una ratonera" al poner "una cita temporal muy cercana" como el mes de noviembre como plazo límite para acordar un referéndum, en lugar de sumar fuerzas para un acuerdo más amplio con el que negociar en Madrid.

Así lo manifestó en declaraciones en el Parlamento catalán después de que Torra amenazara con que el PDECat y ERC retiren su apoyo en el Congreso de los Diputados si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no promete un referéndum de autodeterminación antes de noviembre.

"No esperábamos una nueva version de Torra que ya sabemos cómo puede acabar", reconoció Nuet, quien tachó de "error profundo" fijar una fecha tan temprana para acordar el referéndum. Dijo que En Comú Podem acompañará "a quien haga falta en defensa de la ejecución del derecho de autodeterminación", pero para ello pidio "una estrategia seria, ganadora, que nos permita sumar las fuerzas neesarias para dialogar con el Estado de forma efectiva y conseguir un calendario real".

Nuet confía en que Sánchez, ahora que ha visitado Quebec, apueste por la vía del referéndum acordado, pero dio por hecho que "en noviembre no tendremos este acuerdo". Por eso, espetó a Torra que "noviembre no ofrece un camino de suma", cuando para reclamar la autodeterminación "hace falta un apoyo muy mayoritario" en Cataluña y "con discursos como éste no se amplía sino que se reduce".

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

KRT/gja