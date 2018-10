Cataluña. iceta reta a torra a retirar su apoyo a sánchez mañana, porque ya sabe que no habrá referéndum

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, retó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a que dé "por cerrado mañana" el apoyo parlamentario de los grupos independentistas al Gobierno español, porque "ya sabe" que no va a haber negociación para un referéndum.

"Podría darlo por cerrado mañana, no sé por qué hay que esperar a noviembre", comentó Iceta en el Parlamento catalán después de la intervención de Torra en el Debate de Política General, en la que advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si antes de noviembre no hace una propuesta concreta de referéndum, el independentismo dejará de garantizar en el Congreso de los Diputados la estabilidad de su Ejecutivo.

El hecho de que el Debate de Política General se llame propiamente Debate de Orientación Política del Gobiero de la Generalitat permitió al líder socialista ironizar que no era de "desorientación" como la que a su juicio padece el presidente de la Generalitat.

Desde el punto de vista de Iceta, Torra "se ha instalado en el error y el engaño" y no quiere reconocer que el camino unilateral "no conduce a ningún sitio", perdiendo la oportunidad de dirigirse a todos los catalanes. Por tanto, para él el del presidente de la Generalitat "ha sido un discurso para consolar a los manifestantes" independentistas que arremetieron ayer contra Torra por no desobedecer al Estado, y éste "no se ha recuperado del susto que se llevó ayer" por los concentrados que le increparon, defraudados por la distancia entre sus palabras y sus hechos.

Iceta restó importancia al hecho de que el Parlamento aprobara esta mañana que el voto de los diputados encarcelados o huidos sea delegado en otros compañeros de grupo parlamentario, al indicar que esto ya está permitido por resolución judicial, y que en realidad supone un acatamiento implícito de su suspensión como diputados.

