Cataluña. torra dejará de sostener a sánchez en noviembre si no ofrece un referéndum

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, afirmó este martes que "el margen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acabado" y dijo que, si antes de noviembre no hace una oferta concreta para ejercer el derecho de autodeterminación "el independentismo ya no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno" .

En su discurso en el Debate de Política General, Torra contestó al tuit de Sánchez en el que le acusaba de poner en riesgo la normalización dando alas a los CDR replicando que quien la pone en riesgo es el Ejecutivo estatal, a quien advirtió de que "hay que tomar decisiones concretas".

"Hemos sido muy pacientes con el tripartito del 155 después de lo que nos han hecho", aseguró, recordando que aún hay "presos políticos" y exiliados". Y avisó que "la paciencia no es infinita". Por eso, invitó a Sánchez a hacer una propuesta concreta de cómo ejercer el derecho a decidir del pueblo catalán y anunció que hoy mismo le escribirá una carta para pedirle una reunión.

"No quiero oír hablar de diálogo si no se ejerce, si no se concreta", continuó, para sentenciar que si antes de noviembre no hay una propuesta concreta del Ejecutivo "el independentismo no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno".

Él, por su parte, insistió en que no renunciará "jamás a cumplir el mandato del 1 de octubre", porque el derecho a decidir no le pertenece a él sino que es del pueblo catalán. Así, estableció que su Gobierno parte del resultado del 1-O y de la declaración de independencia del 27 de octubre, la que su antecesor, Carles Puigdemont, dejó en suspenso a los ocho segundos, y a partir de ahí ofreció negociación al Estado y a la UE para pactar un referéndum acordado.

Dando por terminada "la fase de la restitución", en el sentido de recuperación de las instituciones catalanas después del levantamiento del artículo 155, Torra dijo que comienza "la fase de la Constitución, y para ello anunció la puesta en marcha de un Foro Cívico Social y Constituyente que tendrá un calendario claro.

PERSONACIÓN

En el ámbito judicial, el presidente catalán reiteró que los independentistas no aceptarán "un juicio injusto" a los líderes encarcelados. Según anunció, la Generalitat se personará como acusación popular en todas las causas abiertas por la persecución del independentismo y la libertad de expresión y creará una Oficina por los Derechos Cívicos y Políticos.

En otro orden de cosas, Torra emplazó a Sánchez a que retire los recursos de inconsticionalidad interpuestos por su predecesor a leyes sociales catalanas, cosa que cree que "tiene en su mano", y avisó de que, si no lo hace, el Parlamento catalán volverá a aprobarlas en diciembre.

Sobre los disturbios de ayer en la manifestación por el aniversario del 1 de octubre, Torra los calificó como "hechos aislados" que espera que no se repitan, y llamó a hacer autocrítica y tener "más inteligencia política" y "más responsabilidad todos", porque "el camino de la independencia no es éste, todo lo contrario".

Como ejemplo puso el referéndum del 1 de octubre de 2017, que se hizo "a cara y descubierta" y, gracias a ello, prosiguió, "vencimos a un Estado autoritario". En su opinión, esto es compatible con "no rebajar ni un milímetro la intensidad de movilización".

Además, anunció que el consejero de Interior, Miquel Buch, comparecerá a petición propia en el Parlamenteo catalán para dar explicaciones sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra ayer. En todo caso, pidió a los independentistas "volver al trabajo unitario" y "que se acabe este mirarse de reojo" entre unos y otros.

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

KRT/gja