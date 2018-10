Martes, 2 de octubre de 2018 11.00 a.m. EST

HISPANOS CENSO - Washington - El secretario de Comercio, Wilbur Ross, se dirige hoy a la comunidad empresarial hispana para tratar el nuevo censo de 2020, cuyo cuestionario incluye una polémica pregunta sobre ciudadanía.

OEA D.HUMANOS - Boulder (CO) - Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de denuncias arbitrarias en el marco de las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

INMIGRACIÓN LGBTQ - Los Ángeles - La transgénero mexicana Victoria Murillo emigró a EE.UU. por "miedo" a perder la vida y este verano recibió asilo político y se convirtió en un ejemplo de que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBTQ) latinoamericanos puede hallar la "tranquilidad" en su nuevo país.

(foto)(vídeo)

NICARAGUA D.HUMANOS - Boulder (CO) - El académico nicaragüense Félix Maradiaga enseñó durante once años el "lenguaje de la no violencia" a 2.000 jóvenes, formó un grupo de voluntarios durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega y, desde Estados Unidos, se enfrenta ahora a una orden de captura.

(Enviada con la clave WS2020)

CANADA QUEBEC - Toronto (Canadá) - La victoria de Coalition Avenir du Québec (CAQ) en las elecciones de Quebec representa un cambio generacional en una provincia que durante décadas ha estado dividida entre federalistas y soberanistas.

EMPRESAS MICROSOFT - San Francisco - Microsoft presenta hoy sus últimas novedades en hardware, entre las que se esperan nuevos modelos en su línea de tabletas híbridas y portátiles Surface, además de una posible actualización de Windows 10.

PUERTO RICO TELECOMUNICACIONES - San Juan - El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López, ofrecen detalles sobre un trabajo en conjunto para reforzar el sector de las telecomunicaciones en la isla.

ECONOMÍA VIVIENDA - Miami - El sector inmobiliario de Miami aprendió las duras lecciones de la crisis de 2008 y una década después, con una base y una estructura más sólidas, ha alcanzado la estabilidad en un panorama sin señales de "burbuja", según sus conocedores.

(Enviada con la clave MI2008)

ARTE MOMA - Nueva York - El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta su primera retrospectiva de Charles White de las últimas tres décadas, que ilustrará la carrera del artista, marcada por sus reacciones a los eventos sociales que definieron el siglo XX.

ARTE CHRISTO - Miami - Christo, el artista que junto a su esposa, Jeanne-Claude, envolvió el Reichstag de Berlín y llenó el Central Park de Nueva York de paneles de tela color azafrán, regresa hoy a Miami para conmemorar los 35 años de "Surrounded Islands", una obra que cambió la imagen de la Bahía Vizcaína.

(foto) (vídeo)

MICHELLE WILLIAMS - Los Ángeles - Michelle Williams, una de las reinas del cine independiente en Hollywood, aborda la primera superproducción de su carrera, "Venom", con un personaje reflejo del movimiento "Me Too" y consciente de que "aún hay mucho que mejorar" sobre la desigualdad salarial en la sociedad.

(Enviada con la clave WS2010)

--------

Pueden dirigir sus consultas a Hernán Martín Alonso

(newsdesk@efeamerica.com). Telf 1-202-745-7692