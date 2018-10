Cataluña. torra da un ultimátum a sánchez: en noviembre no garantizará su gobierno

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, afirmó este martes que "el margen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acabado" y dijo que, si antes de noviembre no hace una oferta concreta para ejercer el derecho de autodeterminación "el independentismo ya no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno" .

En su discurso en el Debate de Política General , Torra contestó al tuit de Sánchez en el que le acusaba de poner en riesgo la normalización dando alas a los CDR replicando que quien la pone en riesgo es el Ejecutivo estatal, a quien advirtió de que "hay que tomar decisiones concretas".

"Hemos sido muy pacientes con el tripartito del 155 después de lo que nos han hecho", aseguró, recordando que aún hay "presos políticos" y exiliados". Y avisó que "la paciencia no es infinita". Por eso, invitó a Sánchez a hacer una propuesta concreta de cómo ejercer el derecho a decidir del pueblo catalán.

"No quiero oír hablar de diálogo si no se ejerce, si no se concreta", continuó, para sentenciar que si antes de noviembre no hay una propuesta concreta del Ejecutivo "el indpendentismo no podrá garantizar la estabilidad del Gobierno". Él, por su parte, insistió en que no renunciará "jamás a cumplir el mandato del 1 de octubre", porque el derecho a decidir no le pertenece a él.

02-OCT-18

