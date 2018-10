Madrid. podemos dice que es una "muy mala noticia" que se archive el caso de los máster de urjc

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo este martes que es "muy mala noticia" que se haya casi archivado el caso de los máster de la Universidad Rey Juan Carlos, al haber seguido la jueza el patrón del Tribunal Supremo.

Señaló que es "una muy mala noticia que la jueza se haya encontrado con la barrera infranqueable de los jueces del Tribunal Supremo nombrados por el PP que ha impedido que esta investigación pueda llevarse a cabo".

Asimismo, indicó que este hecho "no tiene que entorpecer" el desarrollo de una comisión parlamentaria que dirima "responsabilidades políticas".

En este mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que "respeta las decisiones judiciales" y que "la justicia hace su trabajo, que es dictar justicia", y destacó que desde Cs "exigimos responsabilidades políticas".

Asimismo, se mostró convencido de que esta decisión judicial "no debería afectar a la comisión de investigación" y destacó que "nosotros tenemos que investigar si hay responsabilidades políticas o no y a mí todavía me quedan dudas sobre si cursó o no cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes el máster o si se lo regalaron o no".

Tanto Ciudadanos como Podemos manifestaron que no creen que la comisión de investigación de universidades se vaya a ver afectada para llamar a comparecientes después de que ayer la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel Nieto, dictara el sobreseimiento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio.

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

SMO/gja