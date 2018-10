Madrid. podemos exige a la comunidad explicaciones sobre su intención de preguntar a los méndigos cuánto ganan

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Raúl Camargo registró este martes una petición de comparecencia en Pleno de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, para que explique si el Gobierno autonómico exige a los perceptores de la Renta Mínima de Inserción que practican la mendicidad u obtienen algún ingreso realizando alguna actividad en la calle que detallen a cuánto asciende.

Camargo registró también una pregunta para que el Ejecutivo explique "las reclamaciones a los perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) de sus ingresos por mendicidad".

El diputado consideró que "la miseria moral y política del PP no tiene límites" y añadió que "no solo benefician a los ricos, sino que ahora declara la guerra a los más pobres a las personas que tienen que mendigar en la calle obligándoles a tener que declarar los ingresos que perciben con la mendicidad". "No es posible que gobierne una Comunidad que ataca a quienes están en situación de absoluta pobreza y por eso pedimos la comparecencia urgente", sostuvo.

(SERVIMEDIA)

02-OCT-18

SMO/gja