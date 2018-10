Cataluña. el pdecat asegura que torra es un "pacifista" y "en ningún caso animó a los violentos"

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, aseguró este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es un "pacifista" y "en ningún caso animó a los violentos" cuando este lunes instó a los CDR a "seguir apretando" para conseguir que se materialice la república catalana.

Cleries se refirió a esta cuestión antes de participar en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, donde esta mañana comparecer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar sus planes de actuación en el cargo.

Preguntado por el hecho de que Torra llamara este lunes a los CDR a "seguir apretando", el portavoz del PDeCAT indicó que "de ninguna forma" el presidente de la Generalitat quería incentivar la violencia, porque este mandatario autonómico es un "pacifista".

"MOVILIZACIÓN PACÍFICA Y CÍVICA"

"Lo que dijo", afirmó Cleries, "es que se debe seguir empujando en todo el movimiento soberanista, pero en ningún caso animó a los violentos, porque el presidente Torra es una persona pacifista".

Este senador sostuvo, en referencia al emplazamiento de Torra a los CDR para "seguir apretando", que "apretar quiere decir que la gente se movilice, pero movilización pacífica y cívica, como hemos hecho siempre".

Además, Cleries defendió que "no hay ninguna escalada de violencia" en Cataluña, sino sólo incidentes "puntuales de personas que no saben comportarse y que nosotros condenados". "Queremos seguir el camino hacia la república catalana, pero en ningún caso el camino de la violencia, que no lleva a ningún caso, todo lo contrario", concluyó.

