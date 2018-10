Cataluña. casado ve "francamente peor" la situación en cataluña un año después del 1-o

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, valoró este lunes que la situación en Cataluña es ahora "francamente peor" que hace un año, cuando tuvo lugar el referéndum secesionista ilegal, debido a que "no hay un Gobierno en España que ponga coto a la deriva independentista".

Casado hizo estas declaraciones durante un almuerzo del Foro ABC, donde sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene como estrategia apostar "por el apaciguamiento" porque depende de los votos de los independentistas "para sobrevivir un día más en La Moncloa".

"Quien busca la paz sin honor tendrá guerra y deshonor", advirtió el líder del PP a Sánchez, al tiempo que reseñó que ya "no hay margen para la negociación y la cesión" con los dirigentes catalanes. Por ello, urgió a aplicar el artículo 155 de la Constitución y, "si no quieren o no pueden", insistió en la necesidad de convocar a los españoles a las urnas.

Casado se preguntó qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno "ponga orden". "Si tuviera dignidad democrática, solicitaría una moción de confianza para que pudiera recabar cuáles son sus apoyos", sentenció, al tiempo que adelantó que el PP solicitará la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso.

En palabras de Casado, no es admisible que después de los altercados de ayer en Cataluña haya partidos políticos que "no estén condenando las agresiones y, mucho menos, que un presidente de la Generalitat lo aplauda". Así, reclamó un 155 con el tiempo y la duración "que haga falta" para "revertir una situación que ya es insostenible".

El líder de los populares avisó de que "no es posible más autogobierno" y subrayó que su formación no permitirá "ni una cesión más" que sería "suicida" para el conjunto de los catalanes. "¡Cataluña ha quebrado por culpa del independentismo!", se quejó a continuación.

Además, propuso la modificación de la ley de partidos para poder actuar contra quienes inciten a la confrontación civil o alienten la violencia. "No he propuesto la ilegalización, he dicho que cualquier partido que aliente la violencia, no la condene o la justifique podría estar incurriendo en una posible sanción que podría llegar hasta la suspensión", añadió.

En el turno de preguntas, el presidente del PP se reafirmó en su idea de que cualquier asociación o partido político que esté contribuyendo a la confrontación en las calles "no tenga ningún recurso".

