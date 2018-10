El psoe lamenta que con tanto "chascarrillo" no se debate de "política de verdad"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lamentó este lunes que no haya "debate de política de verdad" y se estén abordando "chismes y chascarrillos".

De esta manera respondió en rueda de prensa en la sede de Ferraz cuando se le preguntó por la situación que vivió la semana pasada el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y las noticias que afectaron a miembros del Gabinete como Pedro Duque o Dolores Delgado.

Ábalos no quiso hacer autocrítica para no sumar "esfuerzos" a esa campaña contra el Ejecutivo en la aseguró que participan "muchos intereses de muchas naturalezas" ante las reformas que quiere implantar el Gobierno y que suponen "una amenaza para quienes quieren mantener algunos intereses basados en la insolidaridad".

Así, hizo una "crítica de la situación" porque "entre tanto ruido las políticas de verdad no pasen a debatirse" y "estamos centrándonos en todo lo colateral, como si esto fuera un bucle, y nos olvidamos de lo sustancial".

En esta línea, criticó una falta de proporcionalidad en la exigencia al Gobierno de Sánchez frente a otros actores políticos. Denunció que el PP ahora se "escandaliza" por la situación fiscal del ministro Pedro Duque, que tiene una sociedad patrimonial, mientras que el extitular de Justicia Rafael Catalá, tiene "cuatro o cinco" propiedades bajo esa fórmula de gestión, en referencia a la información que señala que el actual secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular posee el 49,7% de la sociedad Pocat Consultoría and Management S.L., a través de la cual adquirido una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante, otra en Madrid, y una parcela urbana en Pontevedra.

El dirigente socialista criticó esta "ausencia de proporcionalidad". "No sé si es 'fake news' o no, pero entra de lleno en los propósitos de una campaña de 'fake news'. Hay que ser ecuánime en los mensajes porque si no estamos igualando situaciones que no son iguales y estamos deformando la realidad", reflexionó.

