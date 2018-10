El psoe pide "no echar más gasolina" en cataluña y eludir la "provocación"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, instó este lunes al resto de formaciones políticas y a las instituciones a "no echar más gasolina" en Cataluña en este jornada, en la que los grupos independentistas están conmemorando el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.

"En la provocación no hay que caer y no hay que añadir más provocaciones", señaló Ábalos en rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntado por las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el dirigente socialista negó haber "escuchado" un llamamiento a la desobediencia como algunos interpretan pero señaló que está "absolutamente en contra de los discursos inflamados por parte de dirigentes políticos", a quienes hay que "pedir más responsabilidad que a nadie".

El titular de Fomento señaló que "hasta el momento" la jornada en Cataluña "está transcurriendo de modo asumible" y espera la "colaboración de todos los ciudadanos y muy especialmente de las instituciones" para que siga por los cauces de la "convivencia democrática".

Así las cosas, indicó que "más allá de que cada cual pueda expresar su posición" dentro de la "la libertad de expresión", espera que el día "se desenvuelva en un clima de normalidad democrática y convivencia, y que transcurra la jornada con la mayor tranquilidad posible y que los servicios públicos puedan funcionar".

En este llamamiento incluyó a los "partidos para que sean responsables y vayan en esta dirección y evitemos toda provocación", tanto "en caer" como en "generar provocaciones". "Lo que corresponde hoy es dar tranquilidad, serenidad, calma y no hacer estos llamamientos que considero irresponsables para una jornada" como la de hoy porque parece que quieren "echarle demasiada gasolina".

En este sentido, dijo que "más allá de los discursos", al PSOE y al Ejecutivo les "importan los hechos" e interpretó que tienen una "relevancia relativa" las palabras de Torra de "reivindicación" del 1 de octubre y de las "ideas de ese proceso".

Así, destacó que les "importa la senda de trabajar" con el Govern catalán y puso en valor la reunión del próximo 15 de octubre de la Comisión mixta de Infraestructuras, 11 años después de la última convocatoria.

AHORA MEJOR

Además, Ábalos hizo balance de este año y afirmó que "lo importante" es tomar "nota del resultado de determinadas acciones" como que "el unilateralismo, las políticas de parte e iniciativas al margen de la legalidad tienen el desarrollo que tienen y solamente nos pueden conducir a la frustración".

"Después de un año estamos algo mejor porque hemos abierto una puerta y por tanto expectativas a la política, a la acción política, al diálogo, al entendimiento y que este se fundamente en los temas que preocupan a la ciudadanía", destacó.

RESPUESTA A CASADO

Asimismo, insistió en que el "horizonte" de la posición del PSOE es "perfeccionar" el autogobierno en Cataluña y aseguró que una "eventual consulta" en este territorio sólo estaría "referida" a esa cuestión del autogobierno.

Ábalos también respondió al líder del Partido Popular, Pablo Casado, y a su petición de que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña por las palabras de Torra. "El 155 ya sabemos como se hace y no se hace por unas declaraciones del señor Torra. Te gusten o no te gusten. Yo también he oído declaraciones que no me gustan nada y no me da por aplicar ningún 155", explicó. "Casado debe saber, no por que lo haya estudiado, sino por experiencia en el tiempo, que los hechos hay que objetivarlos", remachó.

Aprovechó la crítica al líder del PP sobre Cataluña para decirle al líder de ese partido que todavía "tiene mucha faena" y que debería dedicarse a solucionar sus problemas internos, como "recuperar" el millón de militantes que ha perdido su formación, a "consolidarse como presidente y a "liderar" la derecha en España. Pero que todo ello lo haga, dijo, sin invocar "a todas las plagas del mundo".

(SERVIMEDIA)

01-OCT-18

