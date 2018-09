Discapacidad. comess group y fundación once se unen para fomentar el empleo de personas con discapacidad

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el presidente de Comess Group, Manuel Robledo, suscribieron este viernes en Madrid un Convenio Inserta que supondrá la contratación de 50 personas con discapacidad en los próximos cinco años por parte de la compañía líder español en franquicias de restauración organizada.

Tras la firma, José Luis Martínez Donoso aseguró que el convenio "fortalece a Fundación ONCE e Inserta Empleo", que son "conscientes" de que son capaces de "hacer muchas cosas, pero también de que a otras no podemos llegar si no tenemos aliados". "Nuestra labor principal es el empleo de las personas con discapacidad y Comess Group reúne las condiciones para hacerlo posible", agregó.

Por su parte, Manuel Robledo explicó que, para Comess Group, unirse a este proyecto junto a Fundación ONCE "es una gran satisfacción y un apoyo" a su "compromiso con la integración y la igualdad". "Las empresas tenemos la responsabilidad de promover la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad", espetó.

Merced a este acuerdo, Comess Group contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Este acuerdo conlleva la adhesión de Comess Group al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad.

El acuerdo suscrito se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

SOBRE COMESS GROUP

Comess Group, con más de 30 años de historia, es la compañía española líder en restauración organizada con más de 350 establecimientos y presencia en 16 países entre Europa, Asia y América (España, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Costa Rica, España, Andorra, Italia, Francia, Eslovenia, Georgia, Marruecos, Dubai, China, Japón.). Es propietaria de las marcas Lizarran, Don G, Cantina Mariachi, Pasta City, Be Zumm y Gastro by Lizarran, además de contar con los derechos de master franquicia de Pieology, The Counter, The Build y Coldstone Creamery.

INSERTA EMPLEO

Por su parte, Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE experta en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y en el de Inclusión Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el periodo 2014-2020. En el primero hay dos proyectos, titulados 'Activa tu Talento' y 'Entrena tu talento', y en el segundo, tres: 'Talento diverso para empresas sostenibles', 'Impulsa tu talento' y 'Fortalece tu talento'.

