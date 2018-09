Cataluña. iceta asegura que no hay riesgo de que el parlamento catalán declare la independencia

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, aseguró este jueves en el 'Fórum Europa' que "no hay un riesgo de que el Parlamento de Cataluña la semana que viene o la otra declare la independencia", por lo que opinó que "estamos mucho mejor" que hace un año.

Así lo afirmó durante su intervención en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde además comentó que en Cataluña no hay un riesgo económico ni de estabilidad política e institucional ni existe el riesgo de que dentro de uno o dos meses se realice una votación ilegal a favor de la independencia.

El líder del PSC recordó que cuando se aplicó el articulo 155 de la Constitución "se hizo para restituir las instituciones y para dar estabilidad jurídica, institucional y económica a Cataluña". Además, añadió que la decisión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de convocar unas elecciones al Parlament "de manera tan inmediata, que sorprendió a muchos, tenía ese sentido". Por ello, reconoció que, desde ese punto de vista, "las cosas hoy están mucho mejor, aunque haya gente que las quiera ver peor".

Iceta apuntó que si España se desentiende de Cataluña, "no es un tiro en el pie, es un tiro más arriba", por lo que no concibe "eso de ninguna manera". El socialista catalán recordó que los destinatarios de las políticas del Gobierno no son los independistas, sino todos los ciudadanos. Señaló, en este sentido, que a nadie le puede beneficiar que a Cataluña le vaya mal "y quien piensa eso es un mal español".

FUGA DE EMPRESAS

El dirigente del PSC lamentó los efectos que tuvo el último cuatrimestre del año pasado en términos económicos. "La inestabilidad provocó la decisión de muchas empresas de trasladar sus sedes sociales", por lo que "es obvio que lo que motivaba esas decisiones eran errores que no hay que repetir", espetó.

Iceta valoró que desde el Gobierno actual de la Generalitat "se están emitiendo señales de aceptar algunos errores cometidos y de no volverlos a cometer en el futuro", y por ello "hemos tenido alguna empresa que ha vuelto, aunque espero que vuelvan más".

A este respecto, Iceta comentó que nunca se sabrá qué decisiones de inversión empresariales no se tomaron por temer a lo que estaba pasando, "pero seguramente las hubo". Las empresas "preferían territorios de estabilidad porque en el momento de tomar una decisión de inversión, uno prefiere un territorio que dé garantías de estabilidad a uno que presenta dudas".

Por último, el líder del PSC, aseguró que ahora las dudas "ya no existen" porque la economía catalana presenta "signos de dinamismo y esperanza". Por ello, "nuestro trabajo no solo es conseguir que las cosas se restablezcan, sino que Cataluña pueda seguir siendo uno de los principales motores de España". "No por Cataluña, sino porque conviene a España", concluyó.

