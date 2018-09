Identificados dos individuos enmascarados que circulaban con un patinete eléctrico por una autovía en valencia

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La Guardia Civil ha identificado a un hombre y a una mujer que circulaban a bordo de un patinete eléctrico portando máscaras similares a los de un célebre personaje de películas de ciencia ficción por la Autovía V23 a la altura del municipio valenciano de Sagunto.

Según informó el Instituto Armado, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana tuvo conocimiento de un vídeo subido a las redes sociales que se había hecho viral, en el que se observaba a dos personas montadas en un patinete eléctrico que circulaban por el carril derecho de la V23 ocultando sus rostros detrás de unas máscaras que se asemejaban a la de un famoso personaje de películas de ciencia ficción.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de Valencia comenzó sus investigaciones mediante la consulta de las redes sociales y reclamando colaboración ciudadana. Ello posibilitó identificar a J.P.S, de 32 años (conductor), y D.R.M., de 59 años (usuaria acompañante), quien debido a su menor estatura fue confundida en un primer momento con un menor de edad.

El conductor del patinete admitió haber circulado por un "tramo corto de autovía", ya que el camino habitual que suele recorrer se encontraba anegado por las lluvias. Puesto que el GPS le marcaba como "única ruta" para llegar a su domicilio el uso de ese tramo de carretera, optó por circular por ella durante alrededor de un kilómetro.

El patinete eléctrico en el que circulaban estos individuos, adquirido por Internet, puede alcanzar una velocidad de hasta 80 km/h con una potencia de 5,4 kW. No obstante, sus características técnicas no lo asimilan a los dispositivos de movilidad personal empleados en el ámbito urbano, debido a que su potencia y velocidad máxima exceden los de éstos, y por no estar homologado ni catalogado por el fabricante para su uso en Europa, ya que se comercializa en Asia.

Por todo ello, se han presentado varias denuncias administrativas contra el conductor del patinete por conducción temeraria y por circular por un tramo no autorizado para ese tipo de transporte de movilidad que serán remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, lo que podría suponer una sanción económica de hasta 2.000 euros.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de Valencia continúa con las investigaciones para identificar a quienes captaron las imágenes difundidas, ya que podría haber infringido el Reglamento General de Circulación al haber utilizado un dispositivo o teléfono móvil para captar imágenes mientras conducían. Para lograrlo, consideran de "vital importancia" la colaboración ciudadana.

