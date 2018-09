Madrid. rollán apuesta por garrido como candidato a la comunidad y destaca que "hace falta alguien que ya venga aprendido"

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollan, dijo a Servimedia, respecto al próximo candidato del PP a la Presidencia regional, que "al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid hace falta alguien que sea capaz de resolver los problemas de los madrileños, capaz de enfrentarse a situaciones críticas y tener una resolución exitosa y, sobre todo, que venga ya aprendido".

Rollán consideró "muy importante que cuando llegas a una institución tan importante como la Comunidad, donde gestionas más de 19.000 millones de euros, venir con los deberes hechos" y aseguró que Ángel Garrido "cumple todos esos requisitos que para mí son exigencias".

Asimismo, destacó de Garrido que "ha tenido experiencia municipal, con importantes responsabilidades en el Ayuntamiento de la capital, y ha sido capaz de ser consejero de Presidencia y, después, asumir la Presidencia en una situación que podía haber sido crítica y, sin embargo, se desarrolló con absoluta naturalidad".

Resaltó que, en esa etapa en la que dimitió de la Presidencia Cristina Cifuentes, "no hubo parón en la acción del Gobierno" y destacó que "aunque algunos decían que iba a ser un presidente interino, en el debate del estado de la región anuncio 100 medidas que se van a cumplir".

Además, añadió, Garrido "tiene algo muy importante en etapas en la que no parece previsible que haya gobiernos con mayorías absolutas, que tiene un talante sincero y ganas de tender puentes". Por ello, afirmó que "todas estas razones me llevan a tener, no fe ciega, sino una confianza que todo ese bagaje le hace merecedor de ser el nuevo candidato a la Presidencia de la Comunidad".

Dicho esto, señaló que apoya que la decisión sobre los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital dependa de los máximos responsables del PP a nivel nacional. Tras manifestar que esta fórmula es "tan legítima como otra", indicó que "llevamos 23 años gobernando en la Comunidad y otros tantos en el Ayuntamiento" con este sistema de elección de candidatos y "ha dado resultado".

Se mostró convencido de que el PP seguirá al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y habló de la necesidad de "recuperar" el Ejecutivo de la capital. Se refirió al portavoz del PP en el Consistorio capitalino, José Luis Martínez-Almeida, "con el que no tenía mucho trato", y dijo que "ha sido un descubrimiento como para muchísima gente".

Lo calificó de "audaz, listo y rápido" y afirmó que, aunque "sustituir a Esperanza Aguirre no era sencillo, ha sabido ocupar un espacio mediático que estando en la oposición no es nada fácil". "El tándem Garrido-Almeida lo veo ganador", concluyó.

