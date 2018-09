José mayor oreja asegura que no dio "nada" a bárcenas y explica que solo autorizó "legalmente" dos donaciones al pp

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El exdirectivo de FCC José Mayor Oreja aseguró este miércoles que no dio "nada" al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y que, por tanto, desconoce por qué aparece en sus anotaciones. Eso sí, explicó que autorizó en 2011 que dos de las filiales de esta compañía dieran "legalmente" 60.000 euros en dos donaciones a esta formación.

El hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja se pronunció en estos términos en la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la presunta financiación ilegal del partido que ahora preside Pablo Casado, al ser requerida su presencia por Unidos Podemos.

"Soy José Mayor, pero yo no le di nada a este señor (Bárcenas) y por qué lo puso no tengo ni idea", sostuvo el empresario. Previamente explicó que solo estuvo una vez en la sede nacional del PP y que fue a entrevistarse con el extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

Justificó esta reunión diciendo que el presidente de una constructora tiene que "estar atento" a todas las obras que salen en el país y justo en aquel momento, en el año 2008, leyó por la prensa que la sede de los populares, ubicada en la madrileña calle Génova, estaba en obras.

"Lo que hice fue preguntar, nadie me había llamado para pedir oferta", informó, al tiempo que explicó que en su cita con Lapuerta le contó que aquellas obras eran "poco más que una remodelación muy ligera" por pisos, algo que no solía hacer la empresa que él dirigía. Al salir de la cita, prosiguió Mayor Oreja, fue cuando conoció a Bárcenas.

El exdirectivo de FCC reconoció que entonces "no sabía quién era" y que aquella conversación fue "entre el despacho de Lapuerta y los pasillos" y para contarle "lo mismo". "Me dijo: 'si te interesa a ti, piénsatelo y me das respuesta'. Creo que era 2008", rememoró.

Dicho esto, hizo especial hincapié en que en aquel año, 2008, no donó "ninguna cantidad al PP" y negó que la UDEF haya "demostrado" que lo haya hecho. "Yo no soy consciente de que la UDEF haya demostrado que yo haya dado ni un duro en la contabilidad de Bárcenas", se reafirmó Mayor Oreja.

Entonces, preguntado si había donado dinero al PP en alguna ocasión, respondió que en 2011 FCC "a través de dos filiales hizo una entrega por 20.000 y 40.000 euros, en total 60.000" y de manera "totalmente legal y transparente". "Yo autoricé que dos empresas de mi perímetro dieran la donación legalmente, nada más", especificó poco después.

Incidió, por tanto, en que FCC es quien "decide" donar al PP y su papel simplemente fue el de "autorizar" por ser directivo de dicha compañía. Preguntado por las razones que le llevaron a autorizar estas donaciones, respondió que no le pareció "mal" y que en todo caso fue una decisión del grupo "seguramente" motivada por que el PP defiende unas ideas que la empresa considera "correctas".

En cuanto a si está seguro de que el dinero aportado a través de estos donativos fue a la contabilidad oficial del PP o si teme que acabara en la supuesta 'caja b', indicó que ni siguió las transferencias y que imagina que llegarían a la caja del PP sin tener conocimiento de "para qué" se usó este montante.

Eso sí, el exdirectivo de FCC desvinculó estas donaciones en todo momento de la obtención de contratos de obra pública y llegó a decir que "nunca" ha oído hablar de cuestiones de esta índole en su vida profesional.

En su comparecencia también negó haber entregado 150.000 euros en metálico en el año 2008 al entonces secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. "Llamó un día a mi despacho, no sé la fecha, y me dejó el recado de que llamara o pasara a verle por Valencia", relató.

Seguidamente, hizo especial hincapié en que la versión que transmite Costa es "de película". Sus acusaciones, remarcó Mayor Oreja, son "falsas absolutamente" y la historia que cuenta sobre la entrega de 150.000 euros que sacó de un abrigo "imposible de creer".

(SERVIMEDIA)

26-SEP-18

MFN/gja