La asociación de jueces francisco de vitoria no ve motivos para que delgado dimita por las grabaciones de villarejo

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, considera propias de "la Alemania del Este" las grabaciones realizadas en el año 2009 por el excomisario José Manuel Villarejo, durante una comida en la que la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, contó que jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad en un viaje a Cartagena de Indias.

En declaraciones a Servimedia, Prado destacó que el hecho de que "un señor haya grabado en un restaurante unas conversaciones" es un acto "bochornoso" que "en una sociedad moderna no tendría que estar permitido".

El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria agregó que "a un responsable político se le puede exigir la dimisión por cosas que no haga o que haga mal en su Ministerio, pero lo que no se puede, porque nos parecen unos métodos completamente fraudulentos, unos métodos de la época de la Alemania del Este, es utilizar conversaciones privadas que no sabemos si realmente están montadas o no están montadas".

"Todo esto que proviene de declaraciones grabadas, a nosotros nos repugna", remarcó Prado, a lo que añadió que "en cualquier caso, en un proceso este tipo de pruebas son ilícitas y los jueces no las damos por válidas".

Además, Raimundo Prado indicó que lo que les interesa en la asociación es "la actuación de una persona como responsable", y destacó que "si lo hace muy mal le vamos a pedir la dimisión, pero no lo vamos a hacer porque en 2009 en una conversación se la estuviera grabando, dijera lo que dijera".

Al ser preguntado por una posible dimisión de la ministra de Justicia, Prado aseveró que "podremos pedir la dimisión por otras cosas, porque a lo mejor prometía determinadas cuestiones y no las ha hecho, porque se sigue sin dotar de medios a la administración de Justicia, o incluso por su actuación en el tema del juez Llarena, pero por esto no".

26-SEP-18

