Cataluña. la generalitat asegura que el 1-o abrirán todas las escuelas "con la seguridad de que nadie interrumpirá los centros"

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, afirmó este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' que todas las escuelas de la comunidad abrirán el próximo lunes con normalidad "porque es un día lectivo", aunque sea el primer aniversario del referéndum ilegal independentista celebrado hace un año.

Durante un encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Bargalló añadió que los colegios abrirán "con la seguridad de que esta vez nadie interrumpirá los centros y que después podrán cerrar con las puertas en condiciones y los cristales tal como estaban a primera hora de la mañana".

Aunque la Generalitat de Cataluña está preparando diversos actos para el próximo lunes 1 de octubre con motivo del primer aniversario del referéndum ilegal celebrado hace un año, el consejero insistió en que "no habrá ninguna escuela en Cataluña que no abra ni que no cumpla con su horario lectivo".

El consejero catalán explicó que "esto no quiere decir que el próximo lunes no haya escuelas que decidan hacer una excursión al zoo o hablar de algún tema de actualidad", como podría ocurrir sobre los hechos que sucedieron hace justo un año. "Esto pasa cada día", dijo.

El consejero de Educación participará el sábado en un acto en la escuela dónde votó el 1 de octubre de 2017. Para Bargalló, el lunes lo que tiene que pasar es que "quien quiera celebrar cosas que las celebre, quien quiera conmemorar cosas que las conmemore, los que quieran debatir cosas que lo hagan y los que quieran quedarse en casa, que se queden".

Por último, el consejero de Educación de la Generalitat pidió que "si alguien quiere interrumpir lo que quiera hacer la otra gente, que por una vez deje hacer a la gente lo que quiera hacer".

