Madrid. el ayuntamiento pide apoyo a la comunidad y al gobierno central para avanzar contra la hepatitis c

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado el apoyo tanto de la Comunidad como del Gobierno de España para avanzar en su lucha contra la hepatitis C, en su objetivo de erradicar la enfermedad antes del año 2030

Según comunicó este miércoles el Consistorio, lo hizo a través de una declaración institucional aprobada hoy por unanimidad en el Pleno municipal, en la que insta a la Consejería de Sanidad de la región a "desarrollar las iniciativas de información y sensibilización" que figuran en el Libro Blanco de Hepatitis C editado por el propio Gobierno autonómico.

La declaración, además, propone al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que elabore "un protocolo de cribado consensuado con las comunidades autónomas, tal y como se comprometió públicamente con los representantes de pacientes y sociedades médicas".

Para lograrlo, el Ayuntamiento de Madrid también solicita "reforzar la atención hospitalaria hasta acabar con los miles de enfermos pendientes de tratamiento".

La iniciativa aprobada recuerda los importantes avances de los últimos años, en los que la movilización social de los pacientes, el trabajo desarrollado por asociaciones, la colaboración de los profesionales sanitarios, los posicionamientos de las sociedades médicas y el compromiso de las administraciones sanitarias, han conseguido que la mayoría de las personas enfermas diagnosticadas estén siendo tratadas.

El texto también alude a medidas como la elaboración de un Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C por parte del Ministerio de Sanidad o actuaciones de las diferentes consejerías de Sanidad para abordar la situación de los enfermos en cada territorio.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el texto expone el establecimiento de un modelo inédito de intervención que consiguió, entre otros logros, crear un Observatorio de Hepatitis C, elaborar el Libro Blanco de la Hepatitis C en Madrid y ampliar el tratamiento a todas las personas enfermas, no solamente las graves.

ACABAR CON LA ENFERMEDAD

Tanto los expertos como las asociaciones de pacientes informan de que los avances en España para enfrentarse a la hepatitis C pueden suponer la eliminación de esta enfermedad, con todas las reservas, antes del año 2030, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la erradicación de las hepatitis víricas.

La cifra actual de personas enfermas se acerca a las 25.000 en Madrid y a las 190.000 en toda España, según la iniciativa aprobada en el Pleno, de las que ya han sido tratadas más de 21.000 en la Comunidad y más de 93.000 en España, por lo que el objetivo de atender a todos los enfermos está al alcance de la mano, indica el Ayuntamiento.

(SERVIMEDIA)

26-SEP-18

AMI/caa