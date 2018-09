Cataluña. delgado: "el gobierno no ha dado una sola instrucción a ningún fiscal, no ha llamado a ningún juez"

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró este martes en el Senado, en referencia al sumario del 'procés' y la situación de sus encausados, que "este Gobierno no ha dado una sola instrucción a ningún fiscal, no ha llamado a ningún juez, hemos respetado escrupulosamente la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal".

Delgado hizo esta afirmación en el Pleno de la Cámara Alta, donde respondió a una pregunta de la senadora del PP Esther Muñoz sobre eventuales indultos a los encausados del 'procés'.

A este respecto, la ministra señaló que el actual Ejecutivo "bajo ningún concepto" interfiere en la actuación de la Justicia, algo que dice que contrasta con lo que hizo al PP, con cuyo Gobierno recordó que fueron reprobados el ministro de Justicia y el fiscal general.

TRÁMITE PARA LOS INDULTOS

Respecto a los indultos, Delgado señaló que la concesión de los mismos tiene "un recorrido reglado", que pasa porque, antes de que sean elevados al Consejo de Ministros, deben pedirlos los propios condenados y tener informes favorables del tribunal sentenciador.

Por su parte, la senadora del PP acusó a la ministra de Justicia de no estar haciendo "nada" frente a las manifestaciones de diversos ministros y de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en favor de que los encausados del 'procés' salgan en libertad provisional o para que en el futuro se estudie su indulto.

Según Muñoz, Delgado "no hizo nada, no hace nada y no hará nada" sobre estas cuestiones porque esta falta de respuesta es el precio que el PSOE paga a los nacionalistas por su apoyo para apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura que le convirtió en presidente del Gobierno.

